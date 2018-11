Bjuto apygardos šerifas Kory Honea taip pat informavo, kad dingusiųjų per pražūtingą ugnies stichiją sumažėjo iki apytiksliai 700. Pasak jo, tai yra apie 300 žmonių mažiau nei buvo paskelbta pirmadienį rytą. Valdžios atstovai pabrėžia, kad daugelis tame sąraše esančių žmonių galbūt yra saugūs ir tiesiog nesuvokia, kad buvo pranešta apie jų dingimą. Kemp Kriko gaisru praminta nelaimė lapkričio 8-ąją suniokojo Paradaiso miestelį ir sunaikino apie 12 tūkst. namų.

