Prieš pietus įvykęs transformatoriaus gedimas paveikė pramogų kompleksus „Toontown“ ir „Fantasyland“ – iš viso 12 atrakcionų, sakė parko atstovė Suzi Brown. Evakuotų lankytojų tikslus skaičius nežinomas, bet niekas nenukentėjo. Elektros tiekimas „Toontown“ ir didžiojoje „Fantasyland“ dalyje buvo atkurtas per porą valandų; gedimai visiškai pašalinti vėliau popietę, pridūrė S. Brown. Iš Provo miesto Jutos valstijoje atvykęs Markas Freemanas sakė, kad jo žmona ir du vaikai pramogavo tinklų avarijos paveiktoje parko dalyje. „Stovėjome eilėje prie (atrakciono) „It's A Small World“, – pasakojo vyras. – Jis tiesiog išsijungė. Ir esmės (mums) pasakė: „Viskas uždaryta.“ Susiję straipsniai: Per didžiulį gaisrą Kalifornijoje žuvo ugniagesys Jautri akimirka: vyras gelbsti kiškį iš Kalifornijoje siaučiančio gaisro M. Freemanas ir jo šeima, atvykę į „Disneilandą“ per trijų dienų atostogas, sakė nusprendę nueiti į šalimais esančią Naujojo Orleano aikštę, kol baigsis sumaištis. „Buvo didžiulis beprotnamis, – skundėsi vyras. – Buvo tokia spūstis, kad net negalėjom išeiti iš parko. Nusipirkom ledų ir tiesiog sėdėjom, gal apie pusvalandį.“ Kai kurie lankytojai socialiniuose tinkluose kėlė klausimą, ar jiems bus kompensuota už patirtus nepatogumus. Vis dėlto parko taisyklės perspėja, kad visas kompleksas arba jo dalis gali būti uždaryta iš anksto neįspėjus, o tokiais atvejais pinigai už bilietus negrąžinami. Kita vertus, S. Brown sakė, kad dėl šio gedimo bilietų kaina atskirais atvejais gali būti kompensuota.

