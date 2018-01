Pasak liudininkų, keturvietis sraigtasparnis „Robinson 44“ krisdamas kliudė vieno namo stogą, nuslydo žeme ties viena sankryža ir įsirėžė į kitą namą. Nelaimė įvyko viename uždarame gyvenamajame kvartale Niuport Bičo mieste, maždaug už 72 km į pietryčius nuo Los Andželo. Sraigtasparnyje buvo keturi žmonės. Viena kaimynė sakė vietos televizijai ABC7, kad „garsas buvo kaip pravažiuojančio traukinio“. Atbėgusi į nelaimės vietą ji pamatė „vieną gulintį vyrą – nežinau, ar jis iškrito – taip pat buvo kūnų dalių“. „Priglaudžiau delną prie sraigtasparnio galo ir pradėjau už juos melstis. Tuo metu žinojau, kad niekas neišsigelbėjo“, – pasakojo moteris. Pasak liudininkės, namo, į kurį įsirėžė orlaivis, gyventojai buvo namie, bet jie buvo kitame gale ir nenukentėjo. Avarijos priežastys kol kas nežinomos, bet Niuport Bičo ugniagesių tarnybos vadovas patvirtino, kad žuvo trys žmonės, o dar du buvo sužeisti ir išvežti į ligoninę. Vietos policijos departamento „Twitter“ žinutėje patvirtinama, kad orlaiviu skrido keturi žmonės, todėl tikėtina, kad vienas iš šio incidento dalyvių nukentėjo ant žemės. Sraigtasparnis priklausė kompanijai „Revolution Aviation“; jos interneto svetainėje sakoma, kad bendrovė veikia nuo 7-o dešimtmečio ir organizuoja pilotų mokymus bei apžvalginius skrydžius. Tinklalapyje teigiama, kad bendrovės orlaivių iki šiol nebuvo ištikusi jokia avarija.

