„Visą gyvenimą gyvenau šioje bendruomenėje ir dar niekada nesu matęs šiose apylinkėse tokio niokojančio gaisro“, – sakė Šastos apygardos administracijos pareigūnas Leonardas Moty. Sekmadienį viename sudegusiame name buvo rasti asmens, nepaisiusio nurodymo evakuotis, palaikai, sakė Šastos apygardos šerifas Tomas Bosenko. Jis pridūrė, kad žuvusiojo tapatybė dar nėra nustatyta. Vadinamasis Karo gaisras liepsnoja nuo liepos 23 dienos teritorijoje netoli Redingo miesto, esančio maždaug už 370 km į šiaurę nuo San Fransisko. Liepsnos taip pat pareikalavo dviejų ugniagesių, dviejų vaikų ir jų prosenelės gyvybes. 81-erių buldozerio vairuotojas Donas Ray Smithas žuvo šalindamas augaliją gaisro kelyje. Taip pat gyvybės neteko Redingo priešgaisrinės priežiūros inspektorius Jeremy Stoke'as, tačiau išsamesnės informacijos apie jo žūties aplinkybes nebuvo paskelbta. Susiję straipsniai: Kalifornijoje siaučiant dideliam miško gaisrui žuvo antras žmogus Trumpas neigia žinojęs apie savo aplinkos žmonių susitikimą su rusų teisininke Likusios trys aukos – 70 metų Melodi Bledsoe ir jos du provaikaičiai: penkiametis Jamesas Robertsas ir keturmetė Emily Roberts – žuvo liepsnoms apėmus jų šeimos užmiesčio namą Redingo pakraštyje. Dar vienas ugniagesys – Brianas Hughesas – žuvo sekmadienį kovodamas su vadinamuoju Fergusono gaisru netoli Josemičio nacionalinio parko. B. Hughesą „kliudė ir užmušė (nuvirtęs) medis“, nurodė Sekvojų ir Karalių kanjono nacionalinių parkų tarnyba. „Gedime jo netekę“, – parkų administracija pridūrė savo „Twitter“ žinutėje ir įkėlė barzdoto ugniagesio nuotrauką. Kalifornijos gubernatoriaus Gelbėjimo tarnybų biuro (Cal OES) duomenimis, šiuo metu valstijoje liepsnoja 17 didelių gaisrų, su kuriais kovoja 12 tūkst. ugniagesių. Didelę valstijos dalį apgaubė tiršti dūmai, smarkiai pabloginę matomumą ir galintys sukelti kvėpavimo sutrikimų. Su ugnimi jau kovoja pastiprinimas iš 13 valstijų, taip pat siunčiami ugniagesiai iš Rytų pakrantės regiono – Naujojo Džersio, Floridos ir Merilando. Optimistinės nuotaikos „Esame labai padrąsinti (dabartinio) gaisro statuso“ Redingo mieste, sakė žurnalistams Kalifornijos priešgaisrinio departamento (Cal Fire) incidentų valdymo pareigūnas Bretas Gouvea, turėdamas omenyje Karo gaisrą. „Esame nusiteikę daug optimistiškiau... nes pradedame plėsti (lokalizuoto gaisro) teritoriją užuot vien vykdę gynybą“, – pridūrė jis. „Cal Fire“ vėlai sekmadienį pranešė, kad Karo gaisras jau yra išdeginęs 38,6 tūkst. ha ir kad 17 proc. šio ploto ugnis yra suvaldyta. Vis dėlto B. Gouvea perspėjo, kad padėtis gali pasikeisti dėl sunkiai prognozuojamų orų. Šios savaitės pradžioje „pavojinga kaitros banga toliau neš labai karštus ir sausus orus iš Kalifornijos į Ramiojo vandenyno pakrantės šiaurės vakarinę dalį“, nurodė Nacionalinė orų tarnyba. „Daug miškų gaisrų tebeliepsnoja, ypač Kalifornijoje, o tolesnės karštos ir sausos sąlygos padidins tebetvyrančią grėsmę“, – sakoma jos pranešime. „Tiesiog neįtikėtina“ Donna ir Billy Gillai dėl gaisro buvo priversti palikti savo namą Redinge ir nežino, kada jiems bus leista sugrįžti. „Nežinia turbūt yra sunkiausia dalis, – Donna Gill sakė laikraščiui „Redding Searchlight“. – Tiesiog neįtikėtina. Nežinau... Nežinai, ką pasakyti. Neabejotina, tai ištiko mus visus.“ Viena dėl gaisro keturis kartus persikelti turėjusi moteris perspėjo per savo vėliausią apsistojimą Redingo pietinėje dalyje praradusi 4,3 m ilgio pitoną albinosą. „Eres – graži, draugiška gyvatė“, – per „Facebook“ rašė egzotinių gyvūnų parduotuvės „Redding Reptiles“ savininkė Sandra Dodge-Streich. „Ji yra dalis mūsų parduotuvės šeimos ir roplys eksponatas. Prašau, nebijokite jos – ji pasimetusi ir išsigandusi!“ – pridūrė moteris. Redingo policijos vadas Rogeris Moore'as savo ruožtu perspėjo, kad „prieš pora dienų, kai pradėjome evakuacijas, iškilo plėšikavimo problema“. Nuo tada policijos patruliavimas buvo sustiprintas. „Visi, ką pastebėsime šiuose rajonuose, jeigu jie neturės teisėtos priežasties ten būti ir jeigu nesuimsime jų už plėšikavimą, jie bus areštuoti dėl ko nors kita“, – pabrėžė R. Moore'as. Du žmonės – vyras ir moteris – buvo sulaikyti įtarus, kad jie plėšikavo evakuotų žmonių namuose Redinge. Šastos apygardoje evakuota apie 38 tūkst. žmonių. Kalifornijos gubernatorius Jerry Brownas Šastos, Leiko, Napos ir Mendosino apygardose paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis paprašė federalinės pagalbos, tokios kaip kariniai orlaiviai ir priemonės evakuotiesiems aprūpinti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką dėl nepaprastos padėties, kad paveiktų apygardų valdžia galėtų gauti federalinę pagalbą.

