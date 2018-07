„Per Karo gaisrą žuvo du gaisrų gesintojai. Vakar žuvo vienas privatus kontraktininkas, (vairavęs) buldozerį. Šį vakarą Redinge žuvo ugniagesys“, – naujienų agentūrai pranešė valstijos Miškininkystės ir priešgaisrinės apsaugos departamentas (Calfire). Apie buldozerio žūtį „Calfire“ paskelbė keliomis valandomis anksčiau. Karo gaisras netoli Redingo ketvirtadienį vakare persimetė į kitą upės pusę ir apėmė 90 tūkst. gyventojų turinčio miesto vakarinę dalį, sakė departamento vadas Bretas Gouvea. „Calfire“ atstovas Scottas McLeanas savo ruožtu sakė, kad teisėsaugos pareigūnai „kiek galėdami greičiau vykdo evakuaciją“, nes ugnis plinta labai sparčiai. „Esama sužeistų civilių ir ugniagesių“, – pridūrė jis. Supleškėjo jau 65 pastatai ir išdegė daugiau kaip 18 tūkst. ha, bet iki šiol liepsnos suvaldytos tik 3 proc. gaisro apimtos teritorijos, sakoma „Calfire“ tinklalapyje. Gaisras vakare tapo itin aktyvus, todėl su juo kovajantys apie 1 750 ugniagesių „toliau įnirtingai darbuojasi, kurdami priešgaisrines linijas“ aplink liepsnojantį plotą, pažymėjo departamentas. Prognozuojama, kad sąlygos plisti ugniai bus palankios, nes laikysis karšti ir sausi orai. Keliomis dienomis anksčiau kitas ugniagesys žuvo per vadinamąjį Fergusono gaisrą, priartėjusį prie Josemičio nacionalinio parko valstijos centrinėje dalyje. Pernai per didžiausius kada nors Kalifornijoje kilusius gaisrus, nuniokojusius Napos ir Sonomos vyndarystės rajonus, žuvo daugiau kaip 40 žmonių ir sudegė apie 9 tūkst., pastatų.

