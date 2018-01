Pasak pareigūnų, šių žmonių kūnai buvo rasti užversti purvu ir nuolaužomis per gelbėjimo operacijas Montesito miestelyje į šiaurės vakarus nuo Los Andželo.

„Mums liūdna pranešti, kad per šį incidentą iki šiol patvirtinta 13 aukų dėl audros, praslinkusios per mūsų teritoriją praeitą vakarą“, – Santa Barbaros apygardos šerifas Billas Brownas sakė per spaudos konferenciją. Jis perspėjo, kad žuvusiųjų gali dar padaugėti.

Santa Barbaros apygardos ugniagesių departamentas savo „Twitter“ žinutėse nurodė pasitelkęs dresuotus šunis ieškant aukų po smarkios liūties smarkiai nuniokotoje teritorijoje Montesite, kur anksčiau stovėjo daug namų. Kaip pranešama, dar per 20 žmonių yra dingę.

Policijos paskelbtose nuotraukose matyti gyvenvietėms smogę iki juosmens siekiančio purvo srautai ir keliai, nepravažiuojami dėl nuvirtusių medžių.

„Ugniagesiai sėkmingai išgelbėjo vieną 14-metę, kuri kelias valandas buvo įstrigusi viename sugriuvusiame name Montesite“, – sakoma pranešime.

Smarkus lietus susilpnino aukščiau Montesito esančius į pietus atgręžtus šlaitus ir patvindė vietos upelį. Į užstatytas teritorijas nusirito purvo srautai ir didžiuliai akmenys.

Gelbėjimo tarnybos sakė žurnalistams, kad daugiau kaip 20 žmonių tebėra dingę ir kad „kelios dešimtys“ namų buvo sugriauti arba apgadinti. Darbuotojai sakė išgelbėję daug gyventojų. Apie 50 jų buvo evakuoti nuteistu lynų keliu.

Smarkiausia liūtis užfiksuota Ventūros apygardoje, kur iškrito 13 cm kritulių, nurodė Nacionalinės orų tarnybos biuras Los Andžele.

Daugelį teritorijų tame regione praeitą mėnesį nuniokojo didžiulis miškų gaisras „Thomas“, tad nebeliko augmenijos, galinčios sugerti dalį vandens pertekliaus.

Per rytinį eismo piką Kalifornijos kelių policija Los Andželo apygardoje užregistravo apie 275 avarijas.

Iš dalie Los Andželo priemiesčio Berbanko gyventojams buvo nurodyta evakuotis dėl nuslinkusios purvo nuošliaužos, nutempusios prie namų stovėjusius automobilius žemyn šlaitu.

Dėl šios nuošliaužos taip pat įvyko „reikšmingas“ dujų nuotėkis. Mėginant jį pašalinti rajone buvo išjungtas dujų, elektros ir vandens tiekimas.

Los Andželo tarptautiniame oro uoste dėl potvynio teko uždaryti 2-ojo terminalo muitinės zoną.

Sinoptikai nurodė, kad įdienojus lietus turėtų aprimti, bet iki vakaro vietomis gali pasitaikyti liūčių ir audrų su perkūnija.

Ši audra atslinko po 10 mėnesių trukusios sausros, įsivyravusios po pernai sausį ir vasarį siautusių liūčių.