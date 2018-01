Remiantis naujausia informacija, pateikta Santa Barbaros apygardos administracijos tinklalapyje, po nuošliaužų tebeieškoma keturių dingusiais laikomų žmonių. Tačiau tinklalapyje įspėjama, kad šis skaičius gali „smarkiai pakisti“. „Nestabilios aplinkos sąlygos tebekelia didžiulę grėsmę civiliams ir gelbėtojams. Daugybė purvo ir nuolaužų smarkiai apsunkina prieigą bei pažangą“, – rašoma bendrame kelių valstijos ir vietos agentūrų išplatintame pareiškime. „Paieškos ir gelbėjimas tebėra svarbiausias prioritetas“, – pažymima jame. Į rytus nuo Santa Barbaros esančiame Montesito rajone per nuošliaužas nukentėjo 28 žmonės ir buvo visiškai sugriauti 65 gyvenamieji namai bei aštuonių įmonių pastatai. Daugybė kitų pastatų buvo apgadinti. Po dešimt mėnesių trukusios sausros praėjusį antradienį šį rajoną užklupusios smarkios liūtys sukėlė didžiulių purvo ir akmenų nuošliaužų. Gruodį Montesite dėl smarkių miškų gaisrų buvo paskelbta evakuacija, o nuošliaužos smogė praėjus vis dviem savaitėms po to, kai gyventojai sugrįžo į savo namus. Liepsnos sunaikino praktiškai visą augmeniją, todėl susidarė geros sąlygos pastarajai stichinei nelaimei įvykti.

