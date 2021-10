Ugniagesiai kovai su liepsnomis pasitelkė gaisrų gesinimo lėktuvus. Liepsnas iki šiol pavyko suvaldyti tik 5 proc. Valstijoje teko uždaryti vieną greitkelio ruožą. Be to, paskelbtas nurodymas dėl evakuacijos. Liepsnos grasina daugelio žmonių namams Santa Barbaros rajone. Jos, be kita ko, pavojingai priartėjo prie buvusio prezidento Ronaldo Reagano vasarnamio, rašė laikraštis „The Los Angeles Times“, remdamasis rančos vadybininku.

JAV ir Kanados vakarinę dalį vasarą daug savaičių alino miškų gaisrai.