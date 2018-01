Ketvirtadienio rytą buvo nurodyti net 48 dingusieji, bet nelaimių valdymo tarnyba vėliau pareiškė, kad buvo padaryta paprasčiausia raštinės klaida, ir tikrasis skaičius tėra 8. Patvirtintas žuvusiųjų skaičius išlieka 17. Gelbėtojai tebedirba nelaimės zonoje – iki trečiadienio 500 žmonių tikrino maždaug 75 procentus nuošliaužų padengtos teritorijos. Smarkių liūčių sukelti purvo ir akmenų srautai, kurių gylis siekė žmogui iki juosmens, antradienį pasipylė nuo kalvų į Montesitą ir kitus Santa Barbaros apygardos miestelius, esančius į šiaurės vakarus nuo Los Andželo. Šį kraštą praėjusį mėnesį nusiaubė didžiuliai gaisrai.

