Pranešimas apie gaisrą buvo gautas popietę. Vos per kelias valandas jis supleškino maždaug 21 kv. km brūzgynų Šastos-Trejybės nacionaliniame miške, esančiame maždaug už 320 km į šiaurę nuo San Fransisko. Pasak ugniagesių, gaisras buvo sukeltas žmogaus. Visgi jie negalėjo pasakyti, ar tai buvo tyčinis padegimas, ar nelaimė. Dėl gaisro buvo sustabdytas eismas kai kuriuose per tris valstijas einančio greitkelio I-5 ruožuose. Kol kas nepranešama, kada automagistralė bus atidaryta. Taip pat buvo sutrikdytas tarp Sakramenrto ir Oregono kursuojančio geležinkelių bendrovės „Amtrak“ traukinio „Coast Starlight“ eismas. Redingo televizijos „KRCR-TV“ filmuotoje vaizdo medžiagoje buvo matyti didžiulės liepsnos ir juodų dūmų kamuoliai, taip pat virtinė sunkvežimių ir automobilių, paliktų automagistralės I-5 šalikelėje. Keli sunkvežimiai buvo nusiaubti liepsnų. Gaisras kol kas nekelia grėsmės didesnėms gyvenamosioms vietovėms, tačiau esama pavojaus virtinei statinių stovyklaviečių ir poilsio namelių zonoje, sakė ugniagesių tarnybos atstovė spaudai Kerry Greene. Vos prieš kelias savaites tame pat rajone siautęs didžiulis gaisras sunaikino beveik 1 100 namų ir pražudė aštuonis žmones. Jį pavyko užgesinti tik praėjusią savaitę. Tuo tarpu Kalifornijos rytuose esančioje Siera Nevadoje liepsnojantis gaisras toliau plečiasi, vis labiau trikdydamas susisiekimą, nes dėl jo tenka uždaryti vis ilgesnes kelių atkarpas. Šis gaisras įsiplieskė antradienį Humboldto-Tojabio nacionaliniame miške.

