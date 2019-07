Požeminiai smūgiai užfiksuoti nedideliame 0,9 kilometro gylyje. Žemės drebėjimo epicentras nustatytas netoli Ridžkresto miesto, esančio per 240 kilometrų į šiaurės rytus nuo Los Andželo.

Po smūgių virtinės įsiplieskė gaisrai. Reaguojant į iškvietimus, įvairiose valstijos vietose prasidėjo intensyvus pagalbos tarnybų darbas.

„Tarp padarinių – gaisrai, dujų nuotėkiai, sužalojimai, nutrūkęs elektros tiekimas, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė Ridžkresto miesto merė Peggy Breeden. – Dedamos visos įmanomos pastangos, siekiant suvaldyti situaciją.“

Pasak policijos viršininko Jedo McLaughlino, pranešimų apie rimtus sužalojimus kol kas negauta.

Remiantis informacija, gauta iš San Bernardino apygardos ugniagesių skyriaus, šįkart žalos padaryta daugiau nei po vakarykščių smūgių, o dabar vis dar tenka kovoti su liepsnomis ir dujų nuotėkiais.

Pareigūnai sako iki šiol nežiną, koks tikrasis padarytos žalos mastas ir kiek žmonių patyrė sužalojimų.

„Buvo siaubinga. Ir čia dar ne galas“, – sakė vietos gyventojas Jeremiah Jonesas dienraščiui „Los Angeles Times“.

Ketvirtadienį buvo sugriauta keletas nelaimės regione buvusių namų.

Los Andželo ugniagesių skyriaus pareigūnai informavo, kad nei žuvusiųjų, nei sužalotųjų nėra. Po pastarųjų smūgių išplatintame pranešime nurodoma, kad pagrindinės miesto infrastruktūros nenukentėjo.

Prasidėjus smūgiams, iš vietų pakilo minia žiūrovų, stebėjusių Los Andželo „Dodgers“ beisbolo komandos žaidimą, tačiau žaidėjai nesiliovė žaisti.

BREAKING: Receiving first photos from a contact in #Ridgecrest from inside her house after massive quake. Says she’s cut. @FOXLA pic.twitter.com/Gx3rXbRhNO — Bill Melugin (@BillFOXLA) July 6, 2019

BREAKING NEWS- NEW IMAGES COMING OUT OF HIGHWAY 178 IN KERN. SHOWING A 4 FT WIDE FISSURE ALONG WITH A ROCKSLIDEs IN THE ROADS BECAUSE OF THE 7.1 MAG QUAKE.#178HWY #KERN #earthquake #anotherearthquake pic.twitter.com/1puCE2AIy1 — Disclosure Tv (@DisclosureTv_) July 6, 2019



Dėl smūgių teko nutraukti Las Vegase vykusias krepšinio rungtynes tarp Niujorko „Knicks“ ir Naujojo Orleano „Pelicans“.

Los Andželo meras Ericas Garcetti socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad į Kerno apygardą jau išsiųsta operatyvinė grupė, padėsianti spręsti problemas, susijusias su arčiau smūgių epicentro padaryta žala.

Dieną anksčiau tame pačiame regione įvyko 6,4 balo žemės drebėjimas.

Pasak Jungtinių Valstijų geologijos tarnybos (USGS), naujasis žemės drebėjimas – vadinamosios smūgių virtinės dalis – buvo 11 kartų stipresnis negu dieną anksčiau užfiksuoti „pirminiai požeminiai smūgiai“.

Felt that 7.1 from 500ft on top of the Eiffel Tower in Las Vegas. Whoa. Won’t ever forget that one! #earthquake pic.twitter.com/Qddsz9bhgQ — James (@TheNamesJamesI) July 6, 2019



Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir už daugiau kaip 240 kilometrų esančiame Los Andžele.

Naujasis žemės drebėjimas buvo didžiausias Pietų Kalifornijoje nuo 1999 metų, kai Tventinain Palmso jūrų pėstininkų korpuso bazę supurtė 7,1 balo požeminiai smūgiai, rašo leidinys „The Los Angeles Times“.

„Pranešta apie nutrūkusius elektros laidus ... ir *lokalizuotus* energijos tiekimo sutrikimus keliuose Los Andželo rajonuose ... taip pat apie kelias problemas, kurios, regis, yra nedidelės. Nenustatyta JOKIOS didesnės žalos infrastruktūrai“, – tviteryje parašė Los Andželo ugniagesių departamentas.

Vėliau departamentas paskelbė pranešimą, kuriame nurodė, jog, įvertinus padėtį žemėje ir iš oro, nenustatyta „jokios didesnės žalos infrastruktūrai“.



„Nenustatyta jokių mirčių ar sunkių sužalojimų, kuriuos galėtume tiesiogiai susieti su 20 val. 19 min. įvykusiu žemės drebėjimu“, – pareiškė departamento atstovas spaudai Brianas Humphrey.

O Los Andželo policijos viršininkas Michaelas Moore‘as savo oficialioje tviterio paskyroje parašė, jog traukinių ir autobusų eismas nesutriko.

Kalifornijos technologijų instituto seismologė Lucy Jones per ketvirtadienį įvykusią spaudos konferenciją įspėjo, jog „egzistuoja maždaug vieno iš dvidešimties tikimybė, kad šioje vietoje artimiausiomis dienomis įvyks didesnis žemės drebėjimas – kad mes dar nematėme didžiausio šios (smūgių) virtinės žemės drebėjimo“.

Penktadienį ji tviteryje parašė: „Gi žinote, jog mes sakome, kad egzistuoja maždaug vieno iš dvidešimties tikimybė, jog po vieno žemės drebėjimo įvyks dar didesnis? Tai yra būtent ta viena tikimybė iš dvidešimties.“

Aftershocks here at Vegas Summer League. Scoreboard and speakers swaying just a bit. pic.twitter.com/HRaddGs6MH — Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) July 6, 2019

We had an earthquake in LA today and our crew reacted, well, as any one of us would if we were in the middle of an earthquake. pic.twitter.com/dSzTJ4hIeh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 6, 2019