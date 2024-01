Dabar, praėjus dvejiems metams, siaubingo tranšėjų karo sąlygomis, kai mūšio lauke pastaruoju metu stinga pažangos ir kai dešimtys tūkstančių karių žuvę ar sužeisti, entuziazmas užsirašyti į kariuomenę akivaizdžiai slopsta. Naujokų trūkumas kelia rimtą grėsmę Ukrainos kariniams veiksmams, nes Rusija, – turinti daugiau nei tris kartus daugiau gyventojų, – ir toliau siunčia vyrus, įskaitant nuteistuosius, į mūšio lauką, nors aukų tolydžio daugėja. Kyjivas pasiūlė problemą spręsti mažinant naujų šauktinių amžiaus ribą ir griežtinant priemones vengiantiems mobilizacijos. Tačiau pareigūnai baiminasi priešiškos reakcijos ir, užuot viešai gynę tokias priemones, stengiasi užkrauti atsakomybę kariuomenei, teigia ekspertai ir deputatai. Kalėdinė staigmena

Kalėdų naktį Ukrainos vyriausybė pateikė ilgai lauktą mobilizacijos įstatymo projektą parlamentui, sukeldama kai kurių opozicijos įstatymų leidėjų panieką. Susiję straipsniai „Meilė įveikė sunkumus“: iš Rusijos nelaisvės grįžusiai Ukrainos karo medikei – mylimojo staigmena Karas Ukrainoje. Kuleba apie Ukrainos ateitį: „planą A“ turime, o „plano B“ nereikia Antikorupcinės partijos „Holos“ narė Solomija Bobrovska gruodžio 27 d. interviu RFE/RL Ukrainos tarnybai sakė, kad laikas buvo parinktas taip, kad „niekas nepastebėtų“, ir pajuokė tokį pasirinkimą kaip „bolševikinę“ taktiką. Ji taip pat kritikavo įstatymo projekto elementus. Mobilizacijos teisės aktai buvo pateikti ministro pirmininko Deniso Šmyhalio ir gynybos ministro Rustemo Umerovo, o ne prezidento Volodymyro Zelenskio, kuris yra vyriausiasis kariuomenės vadas, vardu. Kai kurie ekspertai tai įvertino kaip ženklą, kad prezidentas nerimauja, jog gali nukentėti jo aukštas populiarumo reitingas. „Prezidentas pasielgė ne kaip valstybės veikėjas, kuris turėtų išstoti viešai ir prisiimdamas atsakomybę paaiškinti, kodėl šis [įstatymas] yra būtinas“, – RFE/RL sakė teisininkas ir aktyvistas Hennadijus Druzenka. Kyjivas Reuters / Scanpix Pasak H. Druzenkos, vyriausybei galėjo būti pavesta pateikti įstatymo projektą ir viešai prisiimti audringą visuomenės reakciją, nes pasitikėjimas ja ir taip yra žemas ir vargu ar dar labiau kris. Remiantis Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KIIS) atliktos apklausos duomenimis, tik 26 proc. ukrainiečių teigė pasitikintys vyriausybe, palyginti su 52 proc. 2022 m. gruodį. V. Zelenskio populiarumas šovė į viršų iškart prasidėjus Rusijos invazijai, kai jis atsisakė bėgti iš Kyjivo, net kai Rusijos specialiosios pajėgos pasiekė sostinės pakraščius. Jo autoritetą sustiprino Ukrainos pasiekimai 2022 m. pabaigoje išstumiant Rusijos pajėgas, ir tai paskatino 84 proc. ukrainiečių tuo metu išreikšti pasitikėjimą juo, teigia KIIS. Bet kai karas užsitęsė, o pabaigos nematyti, šis rodiklis smuko iki 62 procentų. Nors pasitikėjimas vis dar didelis, jo nuolatinis mažėjimas gali kelti problemų V. Zelenskiui, jei jis sieks būti perrinktas. Šį pavasarį Ukrainoje turėjo įvykti prezidento rinkimai, tačiau jie bus atidėti dėl karo padėties, įvestos po Rusijos invazijos. Per gruodžio 19 d. spaudos konferenciją, likus kelioms dienoms iki mobilizacijos įstatymo projekto pateikimo, V. Zelenskis pranešė, kad Ukrainos karinė vadovybė pasiūlė pašaukti dar iki 500 000 karių, ir pridūrė norįs išgirsti paaiškinimą dėl minėto siūlymo vykdyti tokio didelio masto mobilizaciją. Po kelių dienų generalinio štabo viršininkas Valerijus Zalužnas žiniasklaidai sakė, kad reikia daugiau vyrų, kad būtų galima paleisti tuos, kurie kovoja ilgą laiką, taip pat kompensuoti numatomus nuostolius ateinančiais metais. Pasak jo, generalinis štabas dėl įstatymo projekto konsultavosi su gynybos ministerija, tačiau galutinis variantas priklausys nuo vyriausybės, nes kariuomenė neturi įstatymų leidybos įgaliojimų. H. Druzenkos prognozėmis, prezidento administracija ir kariuomenė bandys „kaip karštą bulvę“ numesti vieni kitiems atsakomybę už įstatymo projektą. Duodama interviu RFE/RL opozicinio Europos solidarumo bloko parlamentarė Iryna Friz, taip pat užsiminė, kad V. Zelenskis bando atsiriboti nuo įstatymo projekto, kad apsaugotų savo populiarumo reitingus. Oleksandras Kornijenka, pirmasis parlamento pirmininko pavaduotojas ir buvęs partijos „Liaudies tarno“ lyderis, atmetė mintį, kad V. Zelenskis bando išvengti atsakomybės, ir pridūrė, kad įstatymo projektas buvo bendras su kariuomene rengtas produktas. Vis dėlto V. Zelenskis vengė prisiimti atsakomybę už mobilizaciją reglamentuojančius teisės aktus, gruodžio 26 d. pareikšdamas: „būtų teisinga“, kad dėl karių skaičiaus ir kitų poreikių kitiems metams spręstų deputatai ir kariuomenė ir kad tai darytų per atvirus posėdžius. Jis sakė, kad jo biuras „lauks galutinio įstatymo teksto“. Mobilizacijos priemonės

Mobilizacijos įstatymo projekte raginama sumažinti šauktinių amžiaus ribą nuo 27 iki 25 metų, panaikinti „ribotai tinkamų“ kategoriją, panaikinti teisę į mobilizacijos atidėjimą trečios grupės neįgaliesiems, įteisinti skaitmeninius šaukimo į kariuomenę pranešimus ir apriboti šaukimo į kariuomenę vengiančių asmenų galimybes sudaryti sandorius, pavyzdžiui, pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą. Be to, vietos valdžios institucijoms suteikiama didesnė atsakomybė už mobilizaciją. Ekspertų teigimu, vietos pareigūnai gali vilkinti įgyvendinimo procesą bijodami, kad dėl to nukentės jų populiarumas. Tuo tarpu skaitmeninės transformacijos ministras Michailas Fiodorovas suskubo pareikšti, kad vyriausybinė superprogramėlė „Diia“, įdiegta jam vadovaujant ir parsisiųsta milijonų ukrainiečių, nebus naudojama pranešimams apie šaukimus siųsti. Opozicijos deputatai sukritikavo įvairius įstatymo projekto aspektus, pavyzdžiui, finansinių operacijų apribojimus karo prievolės vengiantiems asmenims, todėl daugelis parlamentarų mano, kad galutinis įstatymo projektas atrodys kitaip. Tikimasi, kad pirmasis svarstymas įvyks iki sausio 14 dienos. Kai kurie ekspertai teigia, kad įstatymo projektas gali būti priimtas jau mėnesio pabaigoje. Ukraina uždraudė daugumai 18–60 metų amžiaus vyrų išvykti iš šalies, tačiau kai kurie iš jų ir toliau išvyksta, sumokėję pasieniečiams ar kitiems pareigūnams. Kai kurie išvengia šaukimo į kariuomenę turėdami medicinines pažymas, kurias galima nusipirkti, o kiti tiesiog ignoruoja šaukimo į kariuomenę pranešimus. Sunkumai verbuojant ukrainiečius vyrus į kariuomenę paskatino policiją sulaikyti šaukimo į kariuomenę vengiančius asmenis tiesiog gatvėje, o tokios scenos, greit išplitusios socialinėje žiniasklaidoje, sukelia priešiškumą valdžios institucijoms. Nors trečdalis ukrainiečių teigė esantys pasirengę imtis ginklo ginti savo šalį, kaip rodo vasarą atliktos apklausos duomenys, Jevhenas Holovacha, Ukrainos Mokslų akademijos Sociologijos instituto direktorius, RFE/RL sakė, kad žmonės gali elgtis kitaip, kai iš tikrųjų gaus šaukimo į kariuomenę pranešimą. Pasak jo, pastaraisiais mėnesiais po menkų vasaros kontrpuolimo rezultatų tarp ukrainiečių sustiprėjo pesimistinės nuotaikos. Pareigūnai ir žiniasklaida sukūrė nerealistinius visuomenės lūkesčius dėl sėkmės mūšio lauke, sakė J. Holovacha ir pridūrė, kad norinčiųjų tarnauti būtų daugiau, jei šaukimo procesas būtų sąžiningas ir aiškus. Žmonės nori žinoti, kodėl jie šaukiami, kiek laiko turės tarnauti, kiek uždirbs, kiek gaus jų šeimos ir kas bus, kai jie grįš, sakė jis. „Žmonėms įkyrėjo netikrumas, – sakė J. Holovakha. – Ir visas šis stresas, ligos, tiek fizinės, tiek psichologinės, dažniausiai kyla dėl to, kad jie gyvena netikrumo sąlygomis.“ Dešimtys karių žmonų ir motinų jau yra porą kartų išėjusios į gatves retuose karo metu vykstančiuose protestuose, reikalaudamos demobilizuoti savo artimuosius ir pašaukti naujus vyrus. Pagal karo padėtį, įvestą po Rusijos invazijos, vieši protestai yra draudžiami. V. Zelenskis stengiasi išspręsti kai kuriuos visuomenei susirūpinimą keliančius mobilizacijos klausimus. Kiek anksčiau jis atleido regioninių karių verbavimo biurų vadovus, įtariamus korupcija. Jis taip pat sakė norįs susipažinti su generalinio štabo demobilizacijos planu. J. Holovacha teigė, kad V. Zelenskis elgiasi atsargiai, nes yra „labai sudėtingoje situacijoje“. Įtampa

Diskusijos dėl įstatymo projekto ir dėl to, kas prisiima atsakomybę už jį, gali dar labiau paaštrinti įtemptus V. Zelenskio ir Valerijaus Zalužno santykius. Lapkričio mėnesį kariuomenės vadas leidiniui „The Economist“ pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos kova atsidūrė aklavietėje, o toks niūrus vertinimas pakenkė prezidento administracijos optimistiškesniam požiūriui į Ukrainos pažangą ir apsunkino pastangas užsitikrinti JAV karinę pagalbą. V. Zelenskis iškart atmetė nuomonę, esą karas atsidūrė aklavietėje, o jo administracijos nariai perspėjo kariškius, kad šie viešai neskelbtų tokių komentarų. Gruodžio mėnesį parlamento Gynybos komiteto vadovo pavaduotoja ir V. Zelenskio partijos narė Maryana Bezuhla viešai kritikavo V. Zalužną už tai, kad jis neva nepateikė 2024 m. karo plano ir tuo pat metu reikalauja didesnio masto mobilizacijos. Ji iškėlė jo atleidimo iš pareigų grėsmę, kurią kai kas suprato kaip administracijos žinutę. Ukrainos analitinio centro „Ilko Kucheriv Foundation for Democratic Initiatives“ tyrimų direktorius Oleksijus Haranas RFE/RL sakė, kad V. Zalužno atleidimas atsigręžtų prieš pačią administraciją, nes kariuomenės vado populiarumo reitingas aukštesnis nei prezidento. J. Holovacha teigė, kad ukrainiečiai savo tautos pergales kare sieja su V. Zalužnu, todėl V. Zelenskiui būtų sudėtinga įtikinti visuomenę, kad yra kitaip. Pasak O. Harano, V. Zalužno atleidimas būtų „visų pirma V. Zelenskio nesėkmė“.

