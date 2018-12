Kol D. Trumpas, reikalaujantis pastatyti sieną, ir šiam projektui nepritariantys demokratai neranda bendros kalbos, dalis JAV federalinės vyriausybės įstaigų lieka uždarytos. Kalėdų pirmoji diena buvo ketvirtoji diena nuo dalinio JAV vyriausybės uždarymo, o išeities iš šios krizės kol kas nesimato. Dauguma įstatymų leidėjų savaitgalį išvyko iš sostinės per šventes pabūti su šeimomis. D. Trumpas savo ruožtu liko Baltuosiuose rūmuose, atsisakęs planų Kalėdas praleisti savo viloje Floridoje. „Nieko nauja. Nieko nauja dėl uždarymo. Nieko nauja, išskyrus (tai), kad mums reikia sienos apsaugos“, – prezidentas pirmadienį sakė žurnalistams, dalyvaudamas kasmetiniame renginyje, per kurį šalies pirmoji pora atsakinėja vaikams, telefonu klausiantiems, kada Kalėdų Senelis užsuks į jų namus. Kongreso demokratų lyderiai senatorius Chuckas Schumeras ir Atstovų Rūmų narė Nancy Pelosi savo bendrame pranešime dėl aklavietės kaltino D. Trumpą ir atkreipė dėmesį į kitas problemas, įskaitant didelį Volstrito akcijų kainų smukimą ir prezidento sprendimą atleisti gynybos sekretorių. Susiję straipsniai: Nepaisydami JAV vyriausybės įstaigų uždarymo, kariškiai sekė Kalėdų Senelio kelionę Trumpas: centrinis bankas – JAV ekonomikos „vienintelė problema“ „Prezidentas norėjo uždarymo, bet jis atrodo nežinantis, kaip iš jo išeiti“, – sakoma pranešime. D. Trumpas anksčiau sakė, kad „didžiuosis“, jeigu tęsiantis ginčui dėl sienos teks uždaryti federalines institucijas, bet dabar kaltina demokratus nenusileidus ir nesuteikus jam balsų, reikalingų patvirtinti Atstovų Rūmų priimtam teisės aktui, į kurį yra įtraukta prezidento reikalaujama 5,7 mlrd. dolerių (5 mlrd. eurų) suma pasienio tvoros statyboms. Baltieji rūmai savaitgalį Ch. Shumerui pateikė atsakomąjį pasiūlymą – su mažesnes suma negu reikalauja D. Trumpas, bet didesnes negu 1,3 mlrd. dolerių, kuriuos anksčiau buvo nusiteikę skirti demokratai, sakė biudžeto direktorius Mickas Mulvaney. Daugiau detalių jis neatskleidė, bet vienas demokratų padėjėjas, pageidavęs neviešinti jo vardo, sakė, kad Baltieji rūmai siūlė susitarti dėl 2,5 mlrd. dolerių — tai yra, dėl pirminės 2,1 mlrd. dolerių sumos ir papildomų 400 mln. dolerių, anot demokratų, „juodosios kasos“. Pastaroji suma turėtų būti skirta finansuoti kitiems prezidento prioritetams, susijusiems su imigracija. M. Mulvaney sakė laukiąs Ch. Schumero atsakymo. Tačiau šio senatoriaus biuras nurodė, kad kad abiejų stovyklų pozicijos išlieka „labai nutolusios“. Tuo metu D. Trumpas, nuo šeštadienį prasidėjusio federalinių institucijų uždarymo liekantis Baltuosiuose rūmuose, rašinėjo „Twitter“ žinutes įvairiomis temomis ir vienu metu netgi pasiskundė, kad jaučiasi vienišas. „Esu vienui vienas (vargšas aš) Baltuosiuose rūmuose, laukdamas, kada demokratai sugrįš ir sudarys susitarimą dėl desperatiškai reikalingos Sienos Apsaugos“, – rašė jis. „Kažkuriuo metu demokratų nenoras susitarti kainuos mūsų Šaliai daugiau pinigų negu Pasienio Tvora, apie kurią visi kalbame. Beprotiška!“ – pridūrė prezidentas.

D. Trumpas pirmadienį tarėsi apie pasienio apsaugą su krašto saugumo sekretore Kirstjen Nielsen ir kitų departamentų pareigūnais. Tuo metu Senato derybininkai tęsė neviešus pasitarimus su demokratais ir respublikonais. Atstovų Rūmai ir Senatas per Kūčias surengė trumpus posėdžius, bet greitai vėl baigė darbą, nesiėmę jokių veiksmų. Kai kurie JAV vyriausybės departamentai ir agentūros yra uždaryti nuo šeštadienio, nutrūkus jų finansavimui. M. Mulvaney perspėjo, kad ši padėtis gali tęstis iki sausio, kai Demokratų partija įgis daugumą Atstovų Rūmuose. D. Trumpas atleido federalinius darbuotojus nuo darbo pirmadienį, o pirmoji Kalėdų diena yra federalinė išeiginė, tad visuomenė uždarymo padarinius pradės jausti tik nuo trečiadienio. Kol kas apie 800 tūkst. federalinių įstaigų darbuotojų turės dirbti be atlygio arba likti namuose ir laukti, kad jiems būtų sumokėta vėliau. D. Trumpas anksčiau žadėjo priversti Meksiką sumokėti už pasienio tvoros statybas, bet pietinė kaimynė šį reikalavimą atmetė.

