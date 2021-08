Naujajame vaizdo įraše, kurį paviešino iniciatyvos nariai, teigiama, kad Vidaus reikalų ministerijos saugumo skyriuje saugomi aplankai su darbuotojų telefoninio pokalbių įrašais ir kad jie esą gavo tokius įrašus.

„Šis vaizdo įrašas bus pamokantis visiems, kas iki šiol tarnauja režimui. Turite žinoti tiesą, šiandien mes jums atversime akis dėl tos valdžios, kurios pusėje iki šiol esate. Parodysime, kad kiekvienas darbuotojas jiems – nieko vertas. Jūs – tiesiog medžiaga, kurią galima bet kada išmesti be jokio pasigailėjimo“, – į režimą palaikančius pareigūnus kreipiasi BYPOL aktyvistai.

Paviešintose ištraukose žmonės, kuriuos BYPOL identifikuoja kaip Minko miesto vykdomojo komiteto OMON vadą Dmitrijų Balabu ir vidaus reikalų ministrą Ivaną Kurbakovą, svarsto, pavyzdžiui, būtinybę surasti „asmens 01“ (taip, spėjama, vadinamas Aliaksandras Lukašenka) antrininką. Be to, žmonės, figūruojantys įraše, aptarinėja protestuotojus ir jų paieškos paskelbimą.

BYPOL atstovas Aleksandras Azarovas, buvęs Baltarusijos VRM Vyriausiosios kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdybos (GUBOPiK) skyriaus viršininkas, pasakojo „Nastojaščeje Vremia“, kodėl valdžiai prireikė rinkti visus šiuos pokalbius ir kokiu atveju jie galėtų būti panaudoti.



– BYPOL tvirtina, kad kompromituojančią medžiagą apie visus VRM jėgos struktūrų atstovus pradėta rinkti dar 2020 metų kovą, tai yra, likus dar pusei metų iki prezidento rinkimų. Kodėl jūs priėjote prie tokių išvadų? Ir svarbiausia, kodėl jie pradėjo rinkti visą šią informaciją?

– Apskritai kalbant apie Baltarusijos valdžią, kompromituojanti medžiaga apie valdžios pareigūnus buvo renkama visada. Visiems žinoma, kad, pavyzdžiui, Noskevičius, tardymo komiteto pirmininkas, buvo sulaikytas dėl kyšio dar būdamas tardytoju, kai dirbo Pinske; arba, tarkim, ministro pavaduotojas Kazakevičius, taip pat ne kartą suimtas dėl kyšių ėmimo, bet jokių baudžiamųjų bylų taip ir nebuvo pradėta. Kiekvienas valdininkas turi savo aplankėlį, todėl šie pareigūnai ir tenkina bet kokią diktatoriaus užgaidą.

Per tą laiką, kai mes pradėjome dirbti su kiberpartizanais, o mes su jais vaisingai bendradarbiaujame jau aštuonis mėnesius, kiberpartizanams pavyko gauti šiuos duomenis, kuriais jie pasidalijo su mumis.

Ir, išnagrinėję didžiulį informacijos srautą – tūkstančius pareigūnų pokalbių, taip pat gautus sąrašus ir paaiškinamuosius prierašus prie perklausytų įrašų, – mes priėjome išvadą, kad valdžia ėmė rinkti kompromituojančią medžiagą apie jėgos struktūras būtent dabar, tam, kad jeigu kas, būtų galima tikėtis bent kokio atlaidumo per teismą arba galbūt net malonės, ir panašiai.

Visa tai išnagrinėję, nusprendėme nufilmuoti stiprų vaizdo įrašą, kurį išplatinome kaip kreipimąsi į jėgos struktūras, nes valdžia nedėkinga, ji vertina situaciją remdamasi tik savo interesais.

Diktatorius, fiasko atveju, kaip jau ir kalbėjome, gali tokią kompromituojančią medžiagą kažkam suversti, kad tik jis pats būtų paliktas ramybėje; arba, pavyzdžiui, tas pats Kubrakovas, turintis prieigą prie visos tokios informacijos, diktatoriaus kritimo atveju užsimanys pats likti gimtinėje, ir, tarkim, pradėti bendradarbiauti su nauja valdžia pateikdamas tokią kompromituojančią medžiagą.

– Štai įdomus įrašas, kur Kubrakovas, VRM ministras, prašo surasti žmogų, pagal stotą panašų į Lukašenką, ir aprengti jį juoda uniforma. Jūs suprantate, apie ką čia kalbama, kam reikėjo tokio antrininko?

– Kiek aš suprantu, to reikėjo kažkokiam surežisuotam filmavimui. Visi žinom, kad diktatorius šiuo metu turi sveikatos problemų, atsiranda daug vaizdo įrašų, kur jis kone alpsta, šlubuoja, vos paeina. Galbūt siekiant patikinti liaudį, kad diktatoriui viskas gerai, jie ieško antrininkų. Jie tikrai ieško antrininkų, aprengia drabužiais, panašiais į tuos, kuriais vilki Lukašenka, režisuoja filmukus, kuriuos vėliau demonstruoja per valstybinę televiziją.

Look at Lukashenko’s condition while he was leaving his yesterday’s press-conference pic.twitter.com/ZiV5PN6x27