Šiuo metu JK ginkluotosios pajėgos Afganistane atlieka operaciją, bandydamos iš šalies, kurią vėl užėmė Talibanas, išgabenti JK piliečius ir vietos sąjungininkus.

Manoma, kad Kabule yra maždaug 4 tūkst. JK piliečių ir sąjungininkų afganistaniečių, kuriuos reikia evakuoti. JK vyriausybė planuoja per artimiausias 24–36 valandas ar truputį ilgesnį laikotarpį iš Afganistano išskraidinti 1 500 žmonių.

Škotų gvardijoje tarnavęs B. Wallace’as susigraudino dalyvaudamas radijo stoties LBC laidoje, kurios metu kalbėjo apie evakuaciją iš Afganistano, ir pripažino, kad „kai kurie žmonės negrįš“.

„Aš labai apgailestauju, bet kai kurie žmonės negrįš. Kai kurie žmonės negrįš, ir turėsime pasistengti trečiosiose šalyse, kad juos išgelbėtume“, – sakė jis.

Paklaustas, kodėl į susidariusią situaciją sureagavo „taip asmeniškai“, gynybos sekretorius atsakė: „Nes esu karys... nes tai baisu. Vakarai padarė tai, ką padarė. Turime pasistengti išgelbėti šiuos žmones ir laikytis savo įsipareigojimų. Negalime pamiršti 20-ies pasiaukojimo metų.“

Defence Secretary Ben Wallace breaks down admitting "some people won't get back" from Afghanistan and "it's sad that the West has done what's it's done."

@NickFerrariLBC pic.twitter.com/UKMrUAQlDx