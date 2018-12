„Gruodžio 20-ąją Gynybos ministerijos užsakymu perduota pirmoji AK-12 partija – 2,5 tūkst. šautuvų. AK-74M nuosekliai bus keičiami naujaisiais AK-12“, – teigiama koncerno pranešime spaudai. 5,45 milimetro kalibro AK-12 bei 7,62 milimetro kalibro AK-15 serijinę gamybą „Kalašnikov“ planavo pradėti antrąjį 2017 metų pusmetį, tačiau tai buvo atidėta 2018-iesiems, dėl galutinai neaiškių priežasčių iki šių metų kovo užtrukus apsisprendimui dėl armijos perginklavimo naujos kartos „kalašnikovais“. Dmitrijus Rogozinas, ankstesnėje vyriausybėje užėmęs vicepremjero pareigas, teigė, jog gana paprasti ir nebrangūs AK-12 ir AK-15 taps pagrindiniais armijos šautuvais, o Diagteriovo gamyklos pasiūlytais gerokai sudėtingesniais ir taiklesniais AEK-971 bus aprūpinami specialiosios paskirties padaliniai. „Kalašnikov“ automatas dėl savo patikimumo įvairiomis oro sąlygomis ir dėl gamybos ne vienoje šalyje yra populiariausias pasaulyje šaunamasis ginklas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.