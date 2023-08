Kairiajame Dniepro krante – labai įdomi ukrainiečių operacija: į nelaisvę paimto majoro rusai „ieškojo“ kelias dienas

Rugpjūčio 8 dienos dieną Rusijos karui palankūs Telegram“ kanalai pradėjo platinti pranešimus apie Ukrainos desanto išsilaipinimą kairiajame Chersono srities krante netoliese Kozači Laherių.

Tai gyvenvietė prie Dniepro intako – Konkos upės – krantų. Ji įsikūrusi maždaug per vidurį tarp didžiausių okupuotų Chersono srities kairiojo kranto miestų – tarp Oleškų ir Nova Kachovkos.

Pirmieji apie desantą parašė Rusijos „karinis korespondentas“ Vladimiras Romanovas ir buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ kovotojas Jegoras Guzenka (jo šaukinys ir „Telegram“ kanalo pavadinimas – Tryliktasis). Jie rašė, kad dalis Kozači Laherių jau užimta ukrainiečių. Jų tuo metu turėtais duomenimis, Ukrainos pajėgos ne tik išsilaipino prie Kozači Laherių, bet vakarinėje gyvenvietės dalyje įkūrė savo placdarmą.

Kalbant apie Kozači Laherius, ši vieta kone idealiai tinkama tolesniam Ukrainos pajėgų judėjimui į priekį, rašo BBC.

Pirmiausia, šiaurinė gyvenvietės teritorija ribojasi su pelkėmis, kuriose gausu nedidelių salelių, ežerėlių, upelių ir tankios augmenijos.

Pietiniu Kozači Laherių pakraščiu driekiasi kelias Т2206, jungiantis Oleškus ir Nova Kachovką. Akivaizdu, kad jis – labai svarbi logistikos arterija Rusijos pajėgoms pietuose. O dar už 15 kilometrų į pietvakarius – kelias E97, vedantis į Kyjivą.



Ukrainos valdžia visas tas dienas užsispyrėliškai tylėjo. Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Anna Maliar tik rugpjūčio 12 dieną prabilo, kad kairiajame Chersono srities krante „ukrainiečių daliniai atliko jiems pavestą užduotį“: „Tam, kad ten būtų galima išsilaipinti, nebūti sunaikintiems ir dar įtvirtinti pozicijas, pirmiausia reikia išvalyti teritoriją ir nuginti priešus. Mes saugome žmones, vertiname jų gyvybes, todėl pasitelkiame priešpriešinę ugnį.“

Okupacinė Rusijos valdžia paskubėjo pareikšti, kad situacija prie Kozači Laherių kontroliuojama. Maskvos paskirtasis Chersono srities gubernatorius Vladimiras Saldo rugpjūčio 8 dieną pareiškė, kad Ukrainos desantas dviejuose kateriuose iš tikrųjų bandė išsilaipinti minimame rajone, bet buvo demaskuotas ir išsilaipinimo į krantą metu buvo sunaikintas.

Tuo pat metu Rusijos „Telegram“ kanaluose pradėjo plisti vaizdo įrašas, kurį iš pirmo žvilgsnio būtų galima palaikyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nesėkme. Tame vaizdo įraše žmogus, kuris į kamerą save vadina žvalgybos bataliono Nr. 1822 vadu, Rusijos armijos majoru Jurijumi Tomovu, tardo ant žemės gulinčius surištus karo belaisvius. J. Tomovas vaizdo įraše teigia, kad tie žmonės – Ukrainos kariai, išsilaipinę prie Kozači Laherių ir patekę į nelaisvę.

Vaizdo įrašas tarsi turėjo sudėti visus taškus ant i: Ukrainos ginkluotųjų pajėgų desantas nepavyko, dalis karių žuvo, dalis pateko į nelaisvę, jokio placdarmo nėra ir negali būti. Tik gana greitai paaiškėjo, kad viskas ne taip.



Praktiškai iškart po okupantų valdžios Chersono srityje pareiškimų Rusijos tinklaraštininkai, palaikantys karą, įskaitant ir jau minėtą Tryliktąjį, pradėjo kreipti dėmesį į tam tikrus neatitikimus. Pavyzdžiui, kodėl žvalgybos pareigūnas rodo savo veidą prieš kamerą, įvardija savo pareigybę ir pavardę.

O svarbiausia tai, kad Rusijos kariai ryšį su saviškiu J. Tomovu prarado. Tuo pačiu kuris, esą, sėkmingai įvykdė ukrainiečių placdarmo likvidavimo operaciją – ir dar su šešiolika karių, su kuriais jis vyko į Kozači Laherius.

Jau rugpjūčio 9 dieną J. Guzenka Tryliktasis pasiūlė, kad majoro J. Tomovo grupė galimai pateko į nelaisvę. Negana to, Ukrainos kovotojai rusų telefonais išsikvietė pagalbą – ir taip užpuolė dar daugiau Rusijos karių. Rusijos kariniai tinklaraštininkai majoro J. Tomovo ieškojo kelias dienas. Tikino, kad ukrainiečiai ne tik rusų majorą paėmė į nelaisvę, bet ir plečia savo placdarmą Kozači Laheriuose. Kiti pirmuosius kaltina nereikalingu panikos kėlimu ir darbu priešams, jie primygtinai neigia ukrainiečių placdarmo egzistavimo faktą ir J. Tomovo patekimą į nelaisvę.

Gana greitai socialiniuose tinkluose pradėjo atsirasti naujų vaizdo įrašų su J. Tomovu – tik juose jis atrodo visai kitaip.

Iš pradžių „Telegram“ kanalai, įskaitant „Wagner“ samdiniams artimą kanalą „Grey Zone“, rugpjūčio 13 dieną paviešino vaizdo įrašą, kuriame majoras klūpo priešais jį išdėliotus žemėlapius ir aiškina rusų armijos pozicijas. Už kadro girdima ukrainiečių kalba.

Panašu, kad vaizdo įrašas buvo darytas po to, kai majoras J. Tomovas pateko į nelaisvę – rugpjūčio 7 ar 8 dienomis. Po kelių valandų Ukrainą palaikantis „Telegram“ kanalas „Nikolajivskij Vaniok“, žvalgybine informacija talkinantis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, pasidalino pilna į nelaisvę patekusio J. Tomovo apklausos versija.

Tą patį vaizdo įrašą rugpjūčio 14 dieną parodė ir Ukrainos valstybinio projekto „Chočiu žyt“ „Telegram“ kanalas, kurio veiklą koordinuoja Ukrainos žvalgyba ir kuris sukurtas tam, kad į jį galėtų kreiptis Rusijos kariai, norintys pasiduoti į nelaisvę.

Vaizdo įraše rodomas asmuo prisistato kaip Jurijus Anatoljevičius Tomovas, gimęs 1977 metais. Anot jo, buvo mobilizuotas 2022 metų rugsėjį, į Ukrainos teritoriją papuolė spalį, gavo 1822 bataliono štabo viršininko pareigas, vėliau tapo bataliono vadu.

Sprendžiant iš to, kad J. Tomovas pasakoja apie savo dalinio nuostolius, patirtus rugpjūčio 6 dieną, galima daryti išvadą, kad į nelaisvę Ukrainoje jis pateko 7 dieną.

Interview/interrogation with Major Tomov, unit commander of the 1822 batallion who got captured in Kozachi Laheri. He talks about losses, about the state of his unit (extreme low morale and lots of defectors) and combat capabilities. He doesn't blame himself for being captured.… pic.twitter.com/64DbODFjgD