Pasak jų, įtartinas užtaisas buvo pastebėtas antadienį prie ambasadą ir ambasadoriaus rezidentiją juosiančių betoninių užtvarų Sodo miestu vadinamame žaliame sostinės rajone. Pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes neturėjo įgaliojimų kalbėti su žiniasklaida. JAV ambasada socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad „žino apie praneštą incidentą“ prie ambasados ir paragino JAV piliečius vengti šio rajono. Remiantis televizijos CBS duomenimis, į vieną Kairo policijos nuovadą buvo atvežtas vyriškis, ginkluotas šaunamuoju ginklu. Niekas nenukentėjo, sakoma iš įvykio vietos gautuose pranešimuose. Rajonas, kuriame įsikūrusi JAV ambasada, jau daug dešimtmečių yra budriai saugomas. Šalia stovintys gelžbetoniniai blokai neleidžia automobiliams privažiuoti prie atstovybės. Kitoje kelio pusėje yra įsikūrusi Didžiosios Britanijos ambasada.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.