Kaip Turkija tapo NATO nare ir kodėl ji yra specifinė aljanso dalyvė

Turkija su Sovietų Sąjunga dar 1925 m. pasirašė Nepuolimo sutartį, kurią Sovietų Sąjunga vienašališkai nutraukė 1945 m. To priežastis – komunistų noras labiau kontroliuoti Dardanelų sąsiaurį. Be to, akivaizdu, kad Sovietų Sąjunga nelaikė Turkijos kaip grėsmingos karinės jėgos, todėl buvo paruoštas planas ir karinei agresijai.