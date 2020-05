Kaip turistų itin mėgiama sala sugebėjo netapti viruso protrūkio epicentru

Sėkmingai pažaboti viruso plitimą padėjo apie 1 500 tradicinių kaimo komitetų, turinčių didelės įtakos daugumai gyventojų, hinduizmo pasekėjų, teigia Balio gubernatorius Wayanas Kosteris. Sala, kurioje gyvena 4,2 mln. gyventojų, pranešė tik apie keturias su koronavirusu susijusias mirtis ir 337 patvirtintus atvejus, mirštamumo rodiklis siekia 1,2 proc. ir yra daug žemesnis už nacionalinį 6,4 proc. rodiklį.

„Nemažai žmonių anksčiau labai nerimavo, kad COVID–19 skaudžiai smogs Baliui, nes sala yra populiariausia kelionių kryptis visoje Indonezijoje, – interviu telefonu kalbėjo W. Kosteris. – Bet kol kas faktai rodo visiškai kitokį paveikslą.“

Gana sėkminga kova su viruso protrūkiu galbūt paskatins keliautojus sugrįžti į salą, atsinaujinus tarptautinėms kelionėms, ir atgaivins nuo turizmo priklausančią ekonomiką. Čia situacija kardinaliai skiriasi nuo padėties nacionaliniame lygmenyje, kur pastangos pažaboti virusą plačiai kritikuojamos ir kur mirtinas virusas nusinešė per 1000 gyvybių; nacionaliniai pareigūnai dabar perspėja, kad liga, prieš pradedant švelninti apribojimus, gali infekuoti beveik 100 000 žmonių.

Nors dar kol kas nenuspręsta, kada sala bus vėl atidaryta turistams, W. Kosteris tikina, kad strategija yra parengta, bet ji bus pradėta taikyti, kai Balis visiškai atsigaus nuo pandemijos. Saloje, kaip ir Manado ir Batamo vietovėse, vyriausybė planuoja sušvelninti apribojimus, praėjusį ketvirtadienį pranešė Jūrų reikalų ir investicijų koordinavimo ministras Luhutas Pandjaitanas.

Pareigūnai pasitelkė įtakingus kaimo komitetus ir hinduistinį tikėjimą, siekdami užtikrinti, kad gyventojai liks namie ir bus užkirstas kelias platesniam infekcijų plitimui; užsienio svečiams buvo uždrausta įvažiuoti į salą, po to, kai kovo pradžioje vienas britų turistas; užsikrėtęs COVID–19, pirmasis pasėjo virusą Balyje. Vietinių taip pat buvo prašoma atlikti tam tikrus hinduistinius apsaugą žadančius ritualus, įpareigojančius juos paklusti vietos lyderiams, teigė gubernatorius W. Kosteris.

Religiniai ritualai

Nedaug yra tokių vietų Indonezijoje, 18 000 salų salyne, kur kaimų struktūra būtų panaši į Balio; šios salos valdžia turi itin didelės įtakos savo gyventojams. Be to, ten labai trūko testų, ir prezidentas Jokas Widodas ragino didinti diagnostinius pajėgumus; anot jo, 4 000–5 000 mėginių, paimamų per dieną, „toli gražu neatitinka mūsų tikslo“.

Provincija neįvedė papildomų fizinio atstumo taisyklių laikymosi taisyklių, tokių kaip masinių susibūrimų draudimas bei apribojimai viešajam transportui, kurias paskelbė centrinė vyriausybė ir kurių buvo laikomasi Džakartos bei Vakarų Javos provincijose.

Bet ji izoliavo tris kaimus po viruso protrūkio vietos bendruomenėje, kurį sukėlė grįžtantys migrantai darbininkai. Valdžia pasiruošusi per ateinančias savaites išspręsti klausimą dėl tūkstančių migrantų darbininkų grįžimo, sakė W Kosteris.

„Kaimai turi labai stiprią įtaką bendruomenei. Kad ir ką nurodytų kaimų seniūnai, žmonės tų nurodymų laikysis, – sakė Ngurah Wijaya, turistų informacijos centro „Bali Tourism Board“ konsultantas. – Tai leidžia vyriausybei veiksmingai primesti savo politiką bendruomenei.“

Balio laimėjimai kovos su virusu fronte neapsiriboja naujų atvejų ar mirčių suvaldymu. Pasveikstamumas nuo COVID–19 saloje siekia daugiau nei 66 proc., palyginti su nacionaliniu 22 proc. vidurkiu.

Trys saloje veikiančios laboratorijos šiuo metu gali ištirti beveik 500 mėginių per parą, nors anksčiau tekdavo siųsti ėminius į miestus, esančius už provincijos ribų. Tai leidžia valdžiai paspartinti kontaktų atsekimą ir izoliavimą, sakė W. Kosteris.

Tačiau turizmo pramonės atgaivinimas iki ikipandeminio lygio toli gražu negarantuotas. Sprendimas dėl sąlygų, susijusių su verslų veiklos atnaujinimu, bus priimtas pasikonsultavus su išrinktais vietos lyderiais ir religinės bendruomenės vadovais, sakė W Kosteris.

Saloje veikia viešbučiai, valdomi tokių pramonės gigantų kaip „Marriott International Inc.“, „Wyndham Hotels & Resorts Inc.“ ir „Hilton Worldwide Holdings Inc.“

Balyje, kuris garsėja savo paplūdimiais, vaizdingomis terasomis apželdintais ryžių laukais ir šventyklomis, atvykstančių užsienio turistų srautai pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su analogišku laikotarpiu prieš metus, smuko 22 proc. iki 1,04 mln., rodo oficialūs duomenys. Sala pernai priėmė rekordinį užsienio turistų skaičių – 6,2 mln. žmonių.

„Be to, baliečiai žino, kad turizmas yra jų pragyvenimo šaltinis, todėl privalome pasirūpinti savimi, kad įgytume lankytojų pasitikėjimą, – sakė N. Wijaya. – Toks turbūt yra pagrindinis skiriamasis Balio ypatumas, lyginant su kitais regionais.“