Kaip šimtai žmonių sugebėjo prasiveržti į Kapitolijų? Padaryta didžiulių klaidų

Riaušininkai pralaužė Kapitolijaus laiptų papėdėje ginkluotų policininkų įrengtas metalines užtvaras ir apspito Kapitolijų, nutraukdami išrinktojo prezidento Joe Bideno patvirtinimo prezidentu procedūrą ir priversdami evakuotis viceprezidentą Mike‘ą Pence‘ą ir kitus įstatymų leidėjus.

Per riaušes viena moteris buvo pašauta Kapitolijaus policininko ir vėliau nuo sužalojimų mirė, trečiadienį vėlai vakare žurnalistams patvirtino sostinės policijos vadas Robertas Contee II, neatskleisdamas daugiau detalių apie incidento aplinkybes.

Pasak jo, per riaušes mažiausiai keturiolika pareigūnų sužeista, vienas sunkiai.

Galiausiai situaciją pavyko suvaldyti, kai buvo dislokuoti Nacionalinės gvardijos kariai ir sulaikyta daugiau nei tuzinas žmonių. Vašingtono merės Muriel Browser nurodymu, paskelbta komendanto valanda, galiosianti nuo 18 val. vakaro iki šeštos ryto. Be to, dar penkiolikai dienų pratęsta nepaprastoji padėtis, kuri tęsis ir po sausio 20 dieną numatytos Joe Bideno inauguracijos.

Vašingtonui esant įprasta didelių protestų scena, Kapitolijaus policija „turėjo tam ruoštis daugelį metų“, – sakė Danielius Schumanas, aktyvistų organizacijos „Demand Progress“ politikos direktorius. – Tad kyla klausimas: kodėl jie taip siaubingai susimovė?“

Šis fiasko stebina dar ir dėl to, kad vietos valdžia buvo pasirengusi tūkstantinei D. Trumpo šalininkų miniai, susirinkusiai dar kartą išklausyti pralaimėjusio prezidento – kuris, beje, ir ragino rengti protestus, – nepagrįstų kaltinimų apie neva suklastotus prezidento rinkimų rezultatus.

„Jie žinojo, kad minia ateis, žinojo, kad ji bus didžiulė, bet nebuvo jokių pasirengimo darbų, kad minia būtų sukontroliuota, – jokių užtvarų, barikadų, cementinių konstrukcijų eismui ir žmonių srautams užkirsti, – sakė Timothy Dimoffas, buvęs policijos specialiųjų pajėgų (SWAT) narys, vadovaujantis konsultavimo saugos klausimais įmonei.

Kapitolijaus policijos atstovas spaudai neatsiliepė į prašymus pakomentuoti nuskambėjusią kritiką dėl pasiruošimo tai dienai.

Netrukus po vidurdienio kilęs chaosas išprovokavo neįtikėtiną incidentą, kurio gesinti ėmėsi Kolumbijos apygardos policija, pareigūnai iš gretimų Virdžinijos ir Merilando valstijų ir galiausiai Nacionalinė Gvardija, suvienijusios pastangas perimti JAV Kapitolijaus kontrolę iš prezidento įsisiautėjusių šalininkų.

„Buvo akivaizdu, kad minia buvo nusiteikusi karingai ir ketino panaudoti prieš mūsų pareigūnus cheminius dirgiklius, kad galėtų įsiveržti į Jungtinių Valstijų Kapitolijaus pastatą“, – per ankstesnę spaudos konferenciją kalbėjo R. Contee.

© Zuma Press / Scanpix

„Tai, ką matėme, buvo neteisėtas ir maištingas elgesys“, – sakė R. Contee.

Protestuotojai užplūdo pastatą, kai kurie jų įsiveržė ir į pačią Senato posėdžių salę Kapitolijuje ir įsitaisė prie pakylos, o vienas žmogus, kaip pranešama, net įsibrovė į JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi kabinetą.

Kaip matyti iš socialinėje žiniasklaidoje išplatinto vaizdo įrašo, vienas policininkas pastato viduje bergždžiai bando sulaikyti daugiau nei dešimtį protestuotojų, bėgančių laiptais į viršų.

Apie trečią dienos Kolumbijos apygardos nacionalinė gvardija pašaukė visą savo 1 1000 narių komandą padėti susigrąžinti kontrolę, sakė JAV Sausumos pajėgų sekretorius Ryanas D. McCarthy. Nacionalinė gvardija turi išskirtinį statusą, nes ji atsiskaito tik prezidentui.

Temstant policija panaudojo šviesines-garsines granatas minioms aplink pastatą išvaikyti. Trečiadienį vakare paskelbta, kad JAV Kapitolijus saugus, praėjus maždaug keturioms valandoms nuo tada, kai minia šturmavo pastatą.

Debatai dėl Rinkikų kolegijos rezultatų patvirtinimo netrukus atsinaujino, nors įstatymų leidėjai buvo aiškiai sukrėsti dienos įvykių.

Trečiadienį vakare demokratų lyderis Chuckas Schumeris pavadino incidentą Kapitolijuje „dėme mūsų šaliai, kurios taip lengvai nenuplausi“.

Nemaža dalis respublikonų dėl įvykių kaltina Donaldą Trumpą; ilgametis jo sąjungininkas senatorius Tomas Cottonas iš Arkanzaso valstijos pareiškė, kad „jau seniai laikas prezidentui pripažinti rinkimų rezultatus, liautis klaidinus Amerikos tautą ir pasmerkti masinius smurto proveržius.

„Eikite dabar namo“

Nors D. Trumpas galiausiai liepė siautėjantiems protestuotojams, šturmavusiems JAV Kapitolijų „eiti dabar namo“, anksčiau jis kurstė juos padėti sustabdyti valdžios perdavimą.

„Prezidentas Donaldas Trumpas neliepia eiti į gatves ir pulti Kapitolijaus, bet jis ragina žmones patikėti, kad rinkimai buvo pavogti, – sakė Jessica Stern, Bostono universiteto profesorė. – Spaudimas įkaito iki tokio lygio, kad jie dabar pajuto įkvėpimą veikti.“

Kapitolijaus policijos jėgos savo misiją apibūdina kaip „Kongreso, Kongreso narių, darbuotojų, svečių ir Kongreso pastatų bei teritorijos saugojimą nuo nusikaltimų, ardomosios veiklos ir terorizmo“.

Departamentas turi daugiau nei 2000 įgaliotų pareigūnų ir metinį 460 mln. JAV dolerių biudžetą. Be to, jam priklauso per 350 civilių darbuotojų, kurie teikia administracinę ir veiklos pagalbą.

Steve‘as Saclise iš Luizianos, antras pagal svarbumą respublikonų partijos (GOP) lyderis, pasveikino jų pastangas.

„Jūs matėte Kapitolijaus policiją darant tai, ką jie daro kiekvieną dieną. Jie rizikavo savo gyvybėmis dėl mūsų, – teigė savo pareiškime S. Scalise po to, kai Kapitolijuje buvo užtikrintas saugumas. – Jie išlaiko Kapitolijų saugų – tai didvyriai, kuriuos mes mylime.“

Tačiau demokratų atstovas Timas Ryanas, komisijos, atsakingos už Kapitolijaus policijos finansavimą, pirmininkas žurnalistams pareiškė, kad dalis teisėsaugos institucijų pareigūnų turėtų atsisveikinti su savo pareigomis.

„Gana akivaizdu, kad bus žmonių, kurie jau labai labai greitai taps bedarbiais“, – per virtualią spaudos konferenciją teigė R. Ryanas iš Ohajo valstijos. Jis paliejo kritikos dėl „nepakankamo profesionalaus planavimo ir situacijos, kurią mes numatėme, valdymo.“

R. Ryanas, teisėkūros komiteto „House Appropriations Legislative Branch“ pakomitečio primininkas sakė, kad visiškai neseniai, antradienį, kalbėjosi su Rūmų pareigūnu, palaikančiu tvarką, Paulu Irvingu, ir Kapitolijaus policijos pareigūnais apie seniai planuotus protestus, ir kad buvo aišku, jog protestuotojai negali būti prileisti „bent kiek arčiau Kapitolijaus“, jiems skiriant tik greta esančią teritoriją „protestuoti ir išsakyti savo nuomonę“, sakė R. Ryanas.

Rūmų administracijos pirmininkė Zoe Lofgren, Kalifornijos valstijos demokratė, pažadėjo peržiūrėti Kapitolijaus saugumo politiką.

Šiandieninis įsiveržimas į JAV Kapitolijų kelia rimtą susirūpinimą dėl saugumo, savo pareiškime teigia Z. Lofgren.

Žmonės, kurie kilo Kapitolijaus laiptais, turėjo nedelsiant būti sulaikyti, ir tam turėjo būti paruoštos sustiprintos pajėgos, sakė R. Ryanas.

„Akivaizdu, didžiulių strateginių ir planavimo klaidų padarė Kapitolijaus policija, pareigūnas, palaikantis tvarką pastate, ir kiti, kurie dalyvavo koordinuojant čia šias pastangas“, – sakė R. Ryanas.

JAV Kapitolijaus istorikų draugija, trečiadienį savo tinklalapyje patalpino žinutę su antrašte „Demokratija yra stipresnė nei teroras“.

1800 metais į dar baigiamą statyti Kapitolijaus pastatą įsikėlė Kongresas, o per 1812 metų karą, 1814 metais, kai Vašingtoną užpuolė britai, pastatas buvo padegtas ir smarkiai nukentėjo.

„Jungtinių Valstijų Kapitolijaus istorikų draugija šokiruota ir smarkiai susielojusi dėl šiandien parodytos baisingos nepagarbos Amerikos vertybėms ir mūsų Konstitucijai, – pareiškė grupė. – JAV Kapitolijus yra daugiau nei pastatas – jis yra Amerikos demokratijos ir mūsų gyvenimo būdo įkūnijimas.“

Buvęs Kapitolijaus policijos viršininkas: susimovėm

Po vakar JAV Kapitolijuje vykusių riaušių buvęs Kapitolijaus policijos viršininkas Terrance‘as Gaineris pareiškė: „Mes susimovėme. Neužtikrinome Kapitolijaus saugumo, todėl atitinkami žmonės privalo prisiimti už tai atsakomybę ir paaiškinti, kas nutiko“.

Ketvirtadienį per CNN naujienų laidą „New Day“ kalbėjęs T. Gaineris sakė, kad riaušininkai „skaičiumi viršijo“ policijos pareigūnus.

Jie „neįvertino jėgų“ ir „pervertino savo sugebėjimus suvaldyti minią“, neabejoja T. Gaineris.

„Niekas neturėjo atsidurti taip arti pastato įėjimo ir langų“, – kalbėjo T. Gaineris, pridurdamas, kad šią aplinkybę būtina kruopščiai ištirti.

Jis teigė, kad stebėjimas, kaip policija mėgina sulaikyti pastatą apgulusią minią ir tuo pačiu metu išvaikyti jo vidų siaubiančius riaušininkus, buvo „lėtas ir bjaurus procesas“.

T. Gaineris aiškino, kad vasaros metu tarnybos „netinkamai tvarkėsi“ su „Black Lives Matter“ protestais Lafayette‘o aikštėje.

„Esu visiškai tikras, kad Kapitolijaus policija, sutikdama protestuotojus, stengėsi elgtis švelniau, tačiau situacija išsprūdo jiems iš rankų“, – kalbėjo T. Gaineris.

Nors T. Gaineris pabrėžė, kad nebūtų sąžininga lyginti, kaip policija bandė suvaldyti dvi skirtingas grupes, jis visgi pridūrė: „Man regis, šįkart viskas buvo komplikuočiau ir giliau“.

„Skaudu visa tai matyti, kai žinau Kapitolijaus policijos ir jos vadovų darbštumą ir profesionalumą. Jie išnagrinės situaciją ir užtikrins, kad ji nepasikartotų. Tačiau tai buvo nesėkmė. Saugumą užtikrinti turėjusių žmonių vardu aš atsiprašau. Mes susimovėme“, – apibendrino T. Gaineris.