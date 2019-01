Kaip įvairios pasaulio šalys žengė į Naujuosius metus?

Kiribatis

Ramiojo vandenyno salų valstybė Kiribatis pirmoji pasaulyje sutiko 2019-uosius, tačiau linksmybes temdė didelės išlaidos, skirtos 2018-aisiais kovoti su klimato kaitos padariniais.

Kiribatį sudaro daugybė žemų atolų, išsidėsčiusių per tris laiko juostas palei pusiaują. Šalis Naujuosius pasitiko pirmadienį 10 val. Grinvičo (12 val. Lietuvos) laiku.

Šios 110 tūkst. gyventojų turinčios valstybės sausumos teritorijai grėsmę kelia kylantis, pakrančių gyvenvietes semiantis vanduo.

Dėl kylančio jūros lygio gėlo vandens šaltiniai darosi sūrūs. Tai kelia pavojų ištisoms bendruomenėms ir verčia susirūpinti, ar Kiribatis sutiks ir kitus Naujuosius metus. Buvęs šalies prezidentas Anote Tongas sakė, kad vienintelė Kiribačio laukianti ateitis – masinė migracija.

Minint Naujų metų atėjimą šalies sostinėje Taravoje vyko bažnytinės pamaldos, buvo rengiamos privačios dažniausiai ramios metų sutiktuvės.

Naujoji Zelandija

Daugybė Naujosios Zelandijos gyventojų gatvėse ir paplūdimiuose vieni pirmųjų sutiko naujuosius 2019 metus. Virš miestų sproginėjo fejerverkų ugnys, žmonės sveikino vieni kitus.

Oklande, didžiausiame Naujosios Zelandijos mieste, dešimtys tūkstančių žmonių susirinko prie 328 metrų aukščio Dangaus bokšto (Sky Tower) pasižiūrėti nuo jo kylančių fejerverkų.

Australija

Maždaug milijonas žmonių susirinko Sidnėjaus prieplaukoje, didžiausiam Australijos miestui pasitinkant dar vienus metus įspūdingais fejerverkais.

Per vieną sudėtingiausių ugnies šou Australijos istorijoje žiūrovai galėjo grožėtis auksiniais, purpuriniais ir sidabriniais liepsnų fontanais, pulsuojančiais pagal šiemet mirusios Arethos Franklin melodiją "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“. Šiam šou buvo panaudota 8,5 tonos fejerverkų ir daugiau nei 100 tūkst. pirotechnikos efektų.

Kiek anksčiau pati gamta surengė žaibų šou, kai atėjęs lietus su perkūnija permerkė dešimtis tūkstančių žmonių, susirinkusių į tradicinį naujametinį renginį.

Policijos pareigūnai ėmėsi teroristinių išpuolių prevencijos priemonių, tačiau patikino, kad informacijos apie konkrečias grėsmes nėra.

Manoma, kad Naujųjų metų naktį fejerverkus per televiziją žiūrės daugiau nei 1 mlrd. žmonių.

Melburne į dangų buvo paleista 14 tonų fejerverkų, kurie kilo nuo žemės ir 22 pastatų stogų, kurdami specialius efektus, piešdami danguje net skraidančius drakonus.

Brisbane fejerverkai kilo iš penkių Brisbano upėje stovinčių baržų. Pažiūrėti šio reginio susirinko maždaug 85 tūkst. žmonių.

Jungtinės Tautos

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) paskelbė džiaugsmu netrykštantį Naujųjų metų pareiškimą, kuriame pasaulio klimato pokyčiai vadinami grėsme žmonijos išlikimui ir perspėjama, kad „laikas pasinaudoti paskutine savo geriausia galimybe“. Jis atkreipė dėmesį į didėjančią netoleranciją, geopolitinį susipriešinimą ir nelygybę visuomenėse. Pasak A. Guterreso, visa tai skatina žmones „kelti klausimų dėl pasaulio, kuriame saujelė žmonių valdo tokį patį turtą kaip pusė žmonijos“.

„Tačiau taip pat esama priežasčių vilčiai, – pridūrė jis. – Pradėdami Naujuosius metus pasiryžkime duoti atkirtį grėsmėms, ginti žmogiškąjį orumą ir kurti geresnę ateitį – kartu.“

Pietų Korėja

Po įvykių kupinų metų, per kuriuos įvyko trys abiejų Korėjų lyderių susitikimai ir sumažėjo įtampa dėl Pchenjano branduolinės programos, pietų korėjiečiai 2019-uosius sutiko su viltimi, kad sunkiai iškovotas atšilimas ilgainiui virs stabilia taika.

Per tradicinę skambinimo varpu ceremoniją netoli Seulo rotušės, skelbiančią Naujųjų metų pradžią, tūkstančiai Pietų Korėjos gyventojų kaip ir kasmet užplūdo sostinės gatves. Tarp asmenų, kuriems buvo patikėta garbė vidurnaktį skambinti senuoju Bosingako varpu, buvo garsus chirurgas Lee Guk-jongas, sėkmingai operavęs vieną Šiaurės Korėjos karį, 2017 metais pabėgusį per sieną iš savo šalies, žyrant jo tarnybos draugų kulkoms.

Dar apie 10 tūkst. žmonių dalyvavo ceremonijoje, per kurią skambinama „taikos varpu“ Imdžingake – Korėjos karo memoriale netoli sienos su šiaurine kaimyne.

Šiaurės Korėja

Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno stebėtojai pirmąją Naujųjų metų dieną turės daug darbo – jis ketina paskelbti kasmetinį kreipimąsi ir išdėstyti šalies prioritetus 2019-iesiems. Ši kalba daugelio laikoma vienu geriausiu barometrų, į ką yra sutelkusi dėmesį Pchenjano vadovybė ir koks bus jos tonas palaikant ryšius su aplinkiniu pasauliu.

Kim Jong Uno kalboje bus įdėmiai ieškoma užuominų apie jo poziciją dėl denuklearizacijos derybų su Vašingtonu ir antrojo susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, santykių su Pietų Korėja ir Pchenjano pastangų atsikratyti tarptautinių sankcijų, Šiaurės Korėjai mėginant atkurti savo nustekentą ekonomiką.

Prasidedant 2018-iesiems Kim Jong Unas pasiūlė surengti derybas su Pietų Korėja, kad sumažėtų įtampa, ir sakė, kad Šiaurės Korėja nori dalyvauti pietinės kaimynės organizuotose žiemos olimpinėse žaidynėse. Tai buvo įžanga į virtinę susitikimų su Pietų Korėjos ir JAV lyderiais.

Kinija

Žemyninėje Kinijoje Naujųjų metų sutiktuvės nėra itin populiari šventė – už jas daug svarbesnė yra Naujųjų metų pagal mėnulio kalendorių pradžia, švenčiama vasarį. Tačiau didžiuosiuose miestuose buvo surengti paskutiniųjų 2018-ųjų minučių skaičiavimo renginiai, o kai kurie tikintieji patraukė į budistų šventyklas skambinti varpais ir melstis.

Pekino miestas organizavo šventinį koncertą 2008 metų vasaros olimpiados komplekse, kur dalyvavo svarbių svečių. Ši ceremonija tapo savotiška įžanga į 2022 metų žiemos olimpiadą, taip pat vyksiančią Kinijos sostinėje.

Kai kuriuose Šanchajaus rajonuose buvo sutelkta daugiau policijos pajėgų. Šiame mieste 2014-aisiais per Naujųjų metų sutiktuves kilus panikai minioje žuvo 36 žmonės.

Tuo metu Pekine lauke šventę žmonės turėjo būti pasiruošę žvarbiai nakčiai.

Prezidentas Xi Jingpingas savo naujametinėje kalboje pabrėžė prabėgusių metų šalies pasiekimus ir sakė, kad per virtinę Kinijos organizuotų daugiašalių susitikimų „iškėlėme į priekį Kinijos pasiūlymus ir paskleidėme Kinijos balsą“.

Honkonge šventiškai apšviesti dangoraižiai sudarė įspūdingą foną naujametiniam fejerverkų, muzikos ir šviesų šou Viktorijos uoste.

Tailandas

Tailande daugelis švenčia Naujuosius metus leisdami fejerverkus, bet šimtai gyventojų keliauja į Takieno šventyklą Bankoko priemiestyje, kur atsigula į karstus, skirtus tradicinėms laidotuvių apeigoms. Dalyviai tiki, kad šis paprotys, simbolizuojanti mirtį ir atgimimą, padeda atsikratyti nesėkmių ir leidžia prasidėjus naujiems metams pasijusti tarsi iš naujo gimusiais.

Į karstus atsigulę dalyviai rankose laikė gėles ir smilkalus, o vienuoliai užklodavo juos rausvomis antklodėmis ir giedojo giesmes už mirusiuosius.

„Visiškai nebuvo baisu. Tiesiog tikime, kad tai padės mums atsikratyti nesėkmių ir prišaukti į savo gyvenimą sėkmę“, - sakė su savo šeima į šventyklą atėjusi Busaba Yookong.

Bankoke apstu modernių tviskančių prekybos centrų ir aukštuminių pastatų, bet tailandiečių visuomenėje tebegyvuoja daugelis prietarų.

Filipinai

Šioe šalyje artėjant Naujiesiems metams dešimtys žmonių buvo sužeisti pirotechnikos užtaisų. Filipinuose ši šventė pasitinkama bene audringiausiai tarp Azijos šalių, nors vyriausybė kasmet organizuoja kampanijas, perspėjančias apie galingų fejerverkų keliamą pavojų, ir grasina areštais.

Sveikatos apsaugos departamentas nurodė per pastarąsias 10 dienų užfiksavęs daugiau kaip 50 incidentų, kai fejerverkai sužalodavo žmones. Tikėtina, kad tokių nelaimių ateinančią naktį bus dar daugiau, filipiniečiams su trenksmu pasitinkant 2019-uosius. Nors tokie incidentai tebekelia susirūpinimą, jų skaičius buvo reikšmingai mažesnis negu ankstesniais metais. Iš dalies tai aiškinama, kad atėjus ekonominiam sunkmečiui gyventojai pirko mažiau fejerverkų.

Pareigūnai ragino organizuoti didelius viešus fejerverkų šou, kad paskatintų žmones atsisakyti neatsargių ir dažnai gyvybių nusinešančių fejerverkų sprogdinimo namuose. Ši tradicinė problema, dar paaštrinama papročio per šventes pyškinti iš ginklų, yra kilusi iš kinų atnešto tikėjimo, jog triukšmas nuvaiko piktąsias dvasias ir nesėkmes.

Anksčiau pirmadienį įtariamiems musulmonų kovotojams per atstumą detonavus bombą prie vieno prekybos centro įėjimo Kotabate, žuvo mažiausiai du žmonės ir dar beveik 30 buvo sužeisti.

Niujorkas

Net ir merkiant šaltam lietui sausakimšoje Taimso aikštėje per 2019-ųjų sutiktuves šimtai tūkstančių žmonių susirinko stebėti tradicinio krištolinio rutulio nusileidimo ir virtinės žvaigždžių pasirodymo.

Per Naujametinį koncertą Christina Aguilera, vilkėjusi baltą kaip sniegas suknelę ir paltą, įsiūbavo minią. Besilinksminantys žmonės aikštėje šoko vilkėdami neperšlampamus apsiaustus.

atlikėjai Snoop Doggas (Snup Dogas), Stingas ir , daugybei žmonių iš viso pasaulio susirinkus pamatyti, kaip tradiciškai nusileidžia spindintis rutulys.

Renginys vyko griežto saugumo sąlygomis: dalyviai buvo tikrinami, ar nemėgina įsinešti ginklų, o po to buvo nukreipiami į metalinėmis užtvaromis apsuptus aikštės sektorius, kur laukė, kol išmuš vidurnaktis.

Tačiau nepalankūs orai sutrikdė policijos planus skraidinti virš minios bepilotę skraidyklę, turėjusią padėti prižiūrėti tvarką..

Prieš nusileidžiant rutuliui atlikėja Bebe Rexha sudainavo Johno Lennono "Imagine".

Linksmintis susirinkę žmonės mokėjo iki 10 dolerių (8,7 euro) už plastikinius apsiaustus, paprastai pardavinėjamus po du dolerius (1,7 euro). Skėčius dėl saugumo priežasčių į Taimso aikštę buvo draudžiama įsinešti.

Rio de Žaneiras

Daugiau kaip 2 mln. žmonių sutiko Naujuosius metus Kopakobanos paplūdimyje Rio de Žaneire.

Per 14 minučių trukusį fejerverkų šou Brazilija žengė į 2019-uosius, likus kelioms valandoms iki kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro prisaikdinimo.

Daug brazilų pirmadienį vakare vyko į sostinę Braziliją, kad pamatytų antradienio popietę vyksiančią buvusio armijos kapitono inauguraciją.

Paskutinį 2018-ųjų vakarą Rio de Žaneire tvyrojo 29 laipsnių pagal Celsijų kaitra. Daug brazilų maudėsi ir aukojo Jemanžai - afrobraziliškojo kandomblės tikėjimo jūrų dievybei.

Londonas

Britai Naujuosius metus tradiciškai pasitiko skambant pažįstamiems Didžiojo Beno varpo dūžiams, nors pasaulyje garsus bokšto laikrodis, su kuriuo varpas yra sujungtas, jau ilgiau kaip metus neveikia, vykdant restauracijos projektą.

Parlamentas praeitą savaitę paskelbė, kad didžiulis šio bokšto varpas paskelbs 2019-ųjų pradžią skambės daužomas apie 200 kg sveriančiu kūju, varomu specialiai įrengtu elektriniu mechanizmu. Paties bokšto laikrodžio, rodžiusio valanduos nuo 1859 metų, mechanizmas buvo išardytas atliekant renovacijos darbus.

Naujieji metai be Didžiojo Beno būtų išties nebritiški. Šio varpo dūžiai leidžiami per televiziją ir radiją visoje šalyje, pažymint senųjų metų pabaigą ir naujų pradžią.

Paryžius

Paryžiečiai ir turistai susirinko Eliziejaus Laukuose sutikti Naujųjų metų, prižiūrimi gausių policijos pajėgų.

"Geltonųjų liemenių" protesto judėjimas per socialinius tinklus ragino surengti "šventišką" demonstraciją garsiojoje Paryžiaus alėjoje.

Sostinės policija aptvėrė šią teritoriją ir tikrino besirenkančių žmonių krepšius. Buvo uždrausta įsinešti alkoholio ir suvaržytas eismas, o Vidaus reikalų ministerija sekmadienį perspėjo, kad šios griežtos saugumo priemonės reikalingos dėl "didelės terorizmo grėsmės" ir galimų "nedeklaruotų protestų".

Prezidentas Emmanuelis Macronas savo tradicinėje naujametinėje kalboje išdėstė prioritetus 2019 metams. Tačiau kai kurie protestuotojai, pykstantys dėl didelių mokesčių ir E. Macrono į verslą orientuotos politikos, ateinančiomis savaitėmis planuoja tęsti demonstracijas.

Prieš vidurnaktį ant Triumfo arkos monumento Eliziejaus Laukų gale buvo parodytas šviesų šou, kurio tema buvo brolybė.

Berlynas

Dešimtys tūkstančių žmonių 2019-uosius sutiko prie Berlyno simboliu tapusių Brandenburgo vartų.

Naujametinis pasilinksminimas vyko laikantis griežto saugumo: Vokietijos sostinės širdyje budėjo apie 1 300 pareigūnų; žmonėms buvo uždrausta į atitvertą šventės zoną įsinešti fejerverkų, butelių ir didelių krepšių.

Iki vidurnakčio Berlyno policija gavo mažiau pranešimų apie incidentus, palyginus su praeitais metais.

Vatikanas

Popiežius Pranciškus užbaigė daugiausiai rūpesčių sukėlusius metus per jo pontifikatą, aukodamas vakarines mišias ir melsdamasis prie Vatikane įrengtos didžiulės smėlio skulptūros, vaizduojančios Prakartėlės sceną.

Savo homilijoje Pranciškus reiškė apgailestavimą, kad daugybė žmonių 2018-aisiais gyveno ties žmogiškojo orumo riba, buvo benamiai arba išnaudojami šiuolaikinių pavidalų vergijos..

Lydimas vyriausiojo išmaldos dalytojo, Pranciškus vėliau nuėjo į Šv. Petro aikštę, kur pasveikino susirinkusius maldininkus ir meldėsi prie Prakartėlės iš 720 tonų suplūkto smėlio.

Antradienį Pranciškus aukos Naujųjų metų mišias ir oficialiai užbaigs 2018-uosius, aptemdytus naujo dvasininkų vykdyto lytinio išnaudojimo skandalų protrūkio.

Jungtiniai Arabų Emyratai

Dubajuje prie aukščiausio pasaulyje pastato "Burj Khalifa" poškėjo fejerverkai, šimtams tūkstančių žmonių susirinkus miesto centre pasigrožėti įspūdingu reginiu.

Praeitais metais vietoje fejerverkų buvo rodomas blankokas šviesų šou, nušvietęs 828 metrų dangoraižio fasadą.

Kavinės ir restoranai, iš kurių atsiveria vaizdas į "Burj Khalifa", per Naujųjų metų sutiktuves smarkiai padidina kainas. Pavyzdžiui, užsisakyti stalelį keturiems niekuo neišsiskiriančioje greitojo maitinimo įstaigoje "Pret a Manger" kainavo 817 JAV dolerių (apie 714 eurų). Už šią kainą svečiai gaudavo karštų ir šaltų gėrimų, taip pat po vieno kasnio sumuštinių.

Tuo metu netoli pagrindinės linksmybių vietos esantis greitojo maisto restoranas "Five Guys" siūlė Naujuosius metus sutikti už 408 dolerius (356 eurus) žmogui. Šia galimybe pasinaudoję svečiai galėjo gauti neribotą skaičių mėsainių, dešrainių, gruzdintų bulvyčių, pieno kokteilių ir gaiviųjų gėrimų.

Tuo metu Ras al Chaimos emyratas mėgino pasiekti naują Guinnesso (Ginesi) pasaulio rekordą, organizavęs ilgiausią fejerverkų eilę, kurios ilgis buvo 11,83 kilometro.

Las Vegasas

Tviskantis Las Vegasas Naujuosius metus pasitiko 10 val. Lietuvos laiku fejerverkais, leidžiamais nuo kazino viešbučių, ir tokių superžvaigždžių kaip Lady Gaga (Leidi Gaga), Celine Dion (Selin Dion) ir Gwen Stefani pasirodymais.

Aštuonių minučių trukmės fejerverkų šou Las Vegaso bulvare vyko skambant Franko Sinatros dainai "Luck Be a Lady," Lionelio Richie "All Night Long" ir C. Dion atliekamai "I Drove All Night".

Las Vegasas per Naujųjų metų sutiktuves uždirba daugiau kaip 400 mln. dolerių.

Vis dėlto griežtų saugumo priemonių buvo imtasi ir šiame Nevados mieste, kuriame 2017 metais per vieną kantri muzikos festivalį šaudyti pradėjęs snaiperis nužudė 58 žmones ir dar šimtus sužeidė.

Pirmadienio vakarą ant pastatų stogų budėjo policijos snaiperiai, patruliavo civilius drabužius vilkintys ir uniformuoti pareigūnai, taip pat budėjo daug federalinių agentų. Tarnybos paskelbė apribojimų švęsti gatvėse besirenkantiems žmonėms - buvo neleidžiama atsinešti kuprinių, nešiojamųjų šaldytuvų, vežimėlių ir stiklinių daiktų.