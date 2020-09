„Aišat paskyrimas į šias naujas pareigas yra tvirtas, subalansuotas sprendimas. Nepaisant jauno savo amžiaus, ji yra įgijusi daug patirties vadovaujant sudėtingiausiems ir dideliems projektams, įskaitant kultūros srities projektus“, – susirašinėjimo platformoje „Telegram“ parašė R. Kadyrovas.

Jo teigimu, pastaruosius kelerius metus Aišat Kadyrova sėkmingai vadovavo mados namams „Firdaws“, per meną supažindindama pasaulį su čečėnų tradicijomis ir „demonstruodama unikalų čečėnės įvaizdį“.

Anot R. Kadyrovo, jo dukra taip pat labai prisidėjo prie Čečėnijos filharmonijos plėtros ir padėjo artistams bei ansambliams, todėl buvo apdovanota medaliu „Už tarnybą Čečėnijos Respublikai“.

R. Kadyrovas pareiškė, jog paskyrimas buvo atliktas Čečėnijos kultūros ministro Chožo-Baudžio Dajevo iniciatyva.

„Esu įsitikinęs, kad Aišat Ramzanovna, būdama mūsų pirmojo prezidento, Rusijos didvyrio Achmato Chadžio Kadyrovo anūkė, puikiai žino savo mylimo senelio žodžių „be kultūros nėra ir tautos“ prasmę ir vertę. Žinau, kad ji yra aistringa tikrų čečėnų vertybių atgimimo šalininkė ir kad ji labai rimtai ir atsakingai eis savo naujas pareigas“, – pabrėžė R. Kadyrovas.

JAV Valstybės departamentas liepą įtraukė R. Kadyrovą į juodąjį sąrašą, pareiškęs, kad turi patikimos informacijos apie šio veikėjo ryšį su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant kankinimus ir žudymus be teismo sprendimo. Be to, į „juodąjį sąrašą“ taip pat buvo įtraukta R. Kadyrovo sutuoktinė Medni Kadyrova ir jo dukterys Aišat ir Karina.