Ketvirtadienį paviešintame vaizdo įraše R. Kadyrovas, kalbėdamas su teisėsaugos pareigūnais, pažadėjo padaryti Čečėniją „draudžiamąja zona“ žmogaus teisių gynėjams, kuriuos jis prilygino „teroristams ir ekstremistams“ bei apkaltino vykdant Vakarų nurodymus „kenkti Čečėnijai“. R. Kadyrovas, kuriam draudžiama lankytis JAV ir ES šalyse, sakė, kad įves panašių draudimų „bet kam, kas trukdo mūsų žmonėms taikiai gyventi“. Daugelis žmogaus teisių gynėjų, negalinčių dirbti Čečėnijoje dėl nuolatinių grasinimų ir bauginimo, šiemet lankėsi regione, kur dalyvavo teismo posėdžiuose, per kuriuos buvo nagrinėjama vietos aktyvisto Ojubo Titijevo, kaltinamo prekyba narkotikais, byla. O. Titijevo šalininkai smerkia pareikštus jam kaltinimus kaip kerštą, bet R. Kadyrovas vadina jį „narkomanu“. Išnagrinėjus bylą, į Čečėniją nebus įsileistas nė vienas aktyvistas, pareiškė R. Kadyrovas ir pridūrė, kad žmogaus teisių organizacijų nariai „neturi teisės kelti koją į mano žemę“. R. Kadyrovo komentarai nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai regione, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai, penki kovotojai paaugliai surengė virtinę atakų prieš policininkus. Kremlius pavedė R. Kadyrovui, užgniaužusiam savo regione visą opoziciją, palaikyti tvarką Čečėnijoje, kurią per praeito amžiaus paskutinį dešimtmetį nusiaubė du separatistų karai su Maskva. R. Kadyrovas valdo Čečėniją nuo 2004-ųjų, kai buvo nužudytas jo tėvas – buvęs separatistų lyderis, nusprendęs paremti Rusijos vyriausybę po dviejų regioną nuniokojusių karų. Per pastarąjį dešimtmetį dauguma R. Kadyrovo oponentų buvo nužudyti ar priversti pasitraukti į tremtį, o žmonių dingimai ir žudymai be teismo sprendimo tapo įprastu reiškiniu. Be to, nemažai įtariamų kovotojų šeimų narių buvo priversti palikti Čečėniją, o jų namai buvo sudeginti. Pernai aktyvistai dokumentavo plačią prieš homoseksualus nukreiptą Čečėnijos valdžios kampaniją, per kurią mažiausiai 100 numanomų gėjų patyrė kankinimų, o mažiausiai trys iš jų buvo nužudyti. Per atliktą federalinį tyrimą nebuvo rasta jokių įrodymų, patvirtinančių tokius pranešimus, o pats R. Kadyrovas teigė, kad Čečėnijoje apskritai nėra jokių homoseksualų. Organizacijos „Human Rights Watch“ Europos ir Centrinės Azijos skyriaus direktoriaus pavaduotoja Tatjana Lokšina penktadienį pavadino R. Kadyrovo pareiškimą „piktavališku“ ir pabrėžė, kad Kremlius galėtų jį sustabdyti, jei tik panorėtų. T. Lokšina nurodė naujienų agentūrai AP, kad žmogaus teisių gynėjams buvo leista dalyvauti O. Titjevo bylos nagrinėjimo posėdžiuose Kremliaus įsakymu – „tai reiškia, kad Kremlius galėtų paaiškinti Kadyrovui, jog žmogaus teisių gynėjams turi būti leista ten dirbti bet kada ir saugiai. Būtent tai (Kremlius) turi padaryti, o kartu užtikrinti, kad O. Titijevas būtų paleistas.“ Maskva penktadienį nesureikšmino R. Kadyrovo pareiškimo ir nurodė, kad jis buvo „ištrauktas iš konteksto“. Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams, kad R. Kadyrovo komentarai „negali taikomi visiems žmogaus teisių gynėjams“, ir pažymėjo, jog daugelis tokių aktyvistų „atlieka labai svarbų darbą“.

