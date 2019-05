Šis Jaroslawo Kaczynskio komentaras, trečiadienį išspausdintas savaitraštyje „Gazeta Polska“, leidžia manyti, jog jo partijos atsargumas Rusijos atžvilgiu gali būti kliūtis bendradarbiauti su Maskvai draugiškais M. Le Pen vadovaujamu „Nacionaliniu sambūriu“ arba Italijos premjero Matteo Salvini kraštutinių dešiniųjų partija „Lyga“.

M. Salvini užima priešakines pozicijas augančiame nacionalistų lyderių judėjime, siekiančiame išlaisvinti 28 ES valstybes nuo, jo žodžiais, Briuselio „neteisėtos okupacijos“.

Šeštadienį M. Salvini surinko visos Europos nacionalistus Milane, siekdamas užtikrinti jų vienybę prieš šį savaitgalį vyksiančius Europos Parlamento rinkimus, tačiau požiūrių į Rusiją skirtumai buvo matomi ir susitikime.

Anksčiau šiais metais M. Salvini taip pat buvo atvykęs į Varšuvą, kur bandė įtikinti valdančiąją „Įstatymo ir teisingumo“ (PiS) partiją prisijungti prie jų judėjimo. Tačiau jo bendradarbiavimo siekius apribojo Lenkijos kartūs okupacijos ir šimtmečius trukusios Maskvos kontrolės prisiminimai.

„Matau atskirose šalyse veikiančius politinius darinius, kurie akivaizdžiai yra susiję su Maskva ir gauna jos paramą. Ponios Le Pen darinys yra geras to pavyzdys“, – sakė J. Kaczynskis, kaip PiS lyderis, turintis nemenkos įtakos vyriausybei ir politikos formavimo procesui.

„Todėl svarbiausias klausimas yra: kokio stiprumo bus Kremliaus įtaka šių darinių politikai, jeigu jie taps viena pagrindinių jėgų ES? Kitaip tariant, kokio stiprumo yra šie ryšiai ir priklausomybės?“ – klausė J. Kaczynskis.

M. Le Pen vadovaujama partija, buvęs „Nacionalinis frontas“, paėmė milijonų eurų paskolą iš Čekijoje veikiančio Rusijos banko.

Be to, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas priėmė partijos vadovę Kremliuje 2017 metais per Prancūzijos prezidento rinkimų kampaniją, demonstruodamas paramą nacionalistinėms ir antiglobalistinėms jėgoms Vakaruose.

Tačiau anksčiau šį mėnesį lankydamasi Estijoje M. Le Pen pabandė paneigti turinti ryšių su V. Putinu.

„Jokia užsienio valstybė manęs nekontroliuoja“ ir „aš neleisiu mums atsidurti po Putino padu“, pareiškė ji.