Naujasis įstatymas numato baudas ir laisvės atėmimo iki trejų metų bausmes asmenims, priskiriantiems „lenkų tautai ar valstybei atsakomybę arba dalinę atsakomybę už vokiečių Trečiojo Reicho įvykdytus nusikaltimus ar kitus nusikaltimus žmoniškumui bei karo nusikaltimus“. „Šiandien Lenkijos priešai, netgi, galima sakyti, velnias, bando labai blogą receptą... Ši liga yra antisemitizmas. Turime tai ryžtingai atmesti,“ – pareiškė partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) pirmininkas Jaroslawas Kaczynskis. „Tačiau tai nereiškia, kad mes duodame peno“ tiems, kurie įžeidžia Lenkiją, pridūrė jis. Izraelis neseniai pareiškė, kad stebėjo „antisemitinių pareiškimų bangą“ Lenkijoje. Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) antradienį pasirašė naująjį įstatymą, tačiau pridūrė, kad prašys Konstitucinio Tribunolo įvertinti, ar šis teisės aktas atitinka konstitucijos nuostatas dėl žodžio laisvės. Šis žingsnis potencialiai atveria kelią galimiems įstatymo pakeitimams, Varšuvai patiriant svarbių sąjungininkų, tarp jų izraeliečių ir amerikiečių, spaudimą. Šis įstatymas sukėlė diplomatinį konfliktą su Izraeliu, nuogąstaujančiu, kad toks teisės aktas suteiks galimybę Lenkijai dangstyti atskirų lenkų vaidmenį žudant ar skundžiant žydus okupacijos metu. Izraeliui pareiškus griežtą nepritarimą įstatymui, draudžiančiam Lenkijai priskirti vokiečių okupacijos metais nacių įvykdytus nusikaltimus, internete ir kai kuriose vyriausybės kontroliuojamose žiniasklaidos priemonėse pasirodė atvirų antisemitinių apraiškų.











