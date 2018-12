Tai buvo naujausia talibų surengta ataka Afganistane. „Žuvo 12 žmonių, įskaitant keturis saugumo pajėgų narius“, – naujienų agentūrai AFP sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi. Policija patvirtino aukų skaičių. Pirmadienį vakare Talibanas taip pat užpuolė vieną kontrolės postą pietinėje Kandaharo provincijoje ir nužudė aštuonis žmones. Provincijos gubernatoriaus atstovas informavo, kad per tas kautynes žuvo ir 11 sukilėlių. Talibanas šiuo metu kontroliuoja beveik pusę Afganistano ir daugiausiai puola saugumo pajėgų objektus.

