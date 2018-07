Tai yra naujausias mirtinas išpuolis Afganistane. Sprogimas įvyko prie kaimo reikalų ministerijos maždaug 16.30 val. vietos laiku, agentūrai AFP sakė policijos atstovas Hashmatas Stanikzai. Išpuolis įvykdytas tuo metu, kai dauguma darbuotojų ėjo namo. Tai jau antras atvejis per kelis mėnesius, kai ministerija tampa taikiniu. Birželio 13 d. savižudis susisprogdino tuomet, kai ministerijos darbuotojai laukė autobuso. Tuomet žuvo mažiausiai 13 ir buvo sužeistas 31 žmogus. Už tą išpuolį atsakomybę prisiminė „Islamo valstybė“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.