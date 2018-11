Manoma, kad įtariami IS kovotojai – Turkijos, Pakistano ir Tadžikistano piliečiai – planavo Afganistano sostinėje surengti virtinę išpuolių, sakoma pranešime. Nacionalinio saugumo valdyba pridūrė, kad per atskiras operacijas Kabule taip pat buvo sučiupti penki įtariami Talibano nariai.

