„Deja, apie 9 val. (vietos, 6 val. 30 min. Lietuvos laiku) įvyko automobilio sprogdinimas Kabulo rajone Kabil Bėjuje“, – naujienų agentūrai AFP sakė VRM atstovas Najibas Danishas. Jis pridūrė, kad policija aiškinasi incidento aplinkybes. Anksčiau N. Danishas sakė, kad sprogimas „smogė tarptautinės kontraktininkų kompanijos automobiliui“. Įvykio vietoje buvo smarkiai apgadinti aplinkinių pastatų fasadai, o šaligatviai buvo užversti nuolaužomis. Įvykio liudininkai pažymėjo, kad sprogimo būta galingo. Į nelaimės vietą atskubėjo saugumo pajėgos, o praeiviai padėjo nešti sužeistuosius. Įvykio liudininkai skundėsi AFP, kad greitosios pagalbos automobilių atvažiavo tik maždaug per pusvalandį. Susiję straipsniai: Stoltenbergas ir Jolie sutarė bendradarbiauti dėl moterų gynimo konfliktų zonose Kabule kovotojai atakavo karo akademiją Sprogimas taip pat sunkiai sužeidė arklį, todėl jį teko pribaigti peiliu, sakė vienas įvykio vietoje apsilankęs AFP žurnalistas. Kabulo policijos viršininko atstovas Basiras Mujahidas sakė, kad sprogimas driokstelėjo Kabulo rytiniame rajone, kur įsikūręs vienas kariuomenės mokymų centras, valstybinės muitinės biuras ir keletas svečių namų. VRM atstovas Nasratas Rahimi sakė, kad kol kas neaišku, kas yra per per sprogimą nukentėję užsieniečiai. NATO misijos „Tvirta parama“ (Resolute Support) biuras Kabule sakė AFP tikrinantis, ar per sprogimą nukentėjo užsieniečių. Vienas Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas patvirtino, kad per incidentą žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 12 nukentėjo. Visos aukos – civiliai. Vienas šaltinis šaltinis saugumo tarnybose ir įvykio liudininkai sakė AFP, kad žuvo mergaitė. Saugumo tarnybų šaltinis pridūrė, kad sužeistųjų esama apie 12. Kol kas jokia grupuotė neprisiėmė atsakomybės už šią ataką. Jeigu būtų patvirtinta, kad šis incidentas yra ataka, ji būtų naujausia iš virtinės Kabulą sukrėtusių išpuolių. Afganistano sostinėje pastaraisiais mėnesiais įvykdytos atakos nusinešė daugybę civilių gyvybių, Talibanui ir vis aktyviau šalyje veikiančiam džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ intensyvinant puolimus šiame mieste. Keliomis dienomis anksčiau Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani pristatė taikos derybų su Talibanu planą, įskaitant pasiūlymą ilgainiui pripažinti šiuos islamo ekstremistus politine partija. A. Ghani šiuos planus išdėstė sakydamas kalbą per šią savaitę Kabule vykusias tarptautines taikos derybas. Jos buvo sėkmingesnės nei tikėtasi, o Vašingtono pareigūnai išreiškė atsargią viltį, kad ilgiausias karas per JAV istoriją gali būti užbaigtas derybomis. Tačiau Kabule išlieka didelė įtampa ir baiminamasi, kad smurtas tęsis. Nuo sausio vidurio kovotojai atakavo vieną prabangų viešbutį, įvykdė sprogdinimą žmonių pilnoje gatvėje, puolė vieną karinį kompleksą, taip pat surengė mirtininkų sprogdintojų ataką per rytinį eismo piką, nusinešusią daugiau kaip 130 žmonių gyvybių.

