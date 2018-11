Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Wahidas Majrohas sakė, kad dar aštuoni žmonės per sprogimą priešais vidurinę mokyklą buvo sužeisti.

Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad sprogimas nugriaudėjo prie vienos vidurinės mokyklos Kabulo centre.

#Kabul yet again. Huge blast rocks #Afghanistan capital city. Security forces reacting to the situation. Cud be many Casualties, no confirmation as of now.

Vid Crtsy: Miraqa pic.twitter.com/QsHl1Fw2RY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) November 12, 2018