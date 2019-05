Kabule nuaidėjo galingas sprogimas

Tikėtina, kad per naują išpuolį karo nuniokotos šalies sostinėje, surengtą Afganistane prasidėjus šventajam pasninko mėnesiui Ramadanui, gali būti sužeistų ir žuvusių žmonių.

„Galiu patvirtinti sprogimą Kabulo Šari Navo rajone. Tikriname detales“, – naujienų agentūrai AFP sakė miesto policijos atstovas Ferdawsas Framurzas.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi nurodė, kad sprogimas nugriaudėjo netoli Afganistane veikiančios nevyriausybinės organizacijos „CARE International“ biuro.

„Dar nežinome, kokia šio sprogimo prigimtis, bet tame rajone taip pat girdėjosi šaudymas iš šaulių ginklų“, – pridūrė N. Rahimi.

JAV ir Talibano atstovai šiuo metu Katare veda taikos derybas, turinčias užbaigti jau beveik 18 metų besitęsiantį konfliktą.

Be to, praeitą savaitę Kabule įvyko didelis vyriausybės pareigūnų, įstatymų leidėjų, genčių vyresniųjų ir kitų įtakingų šalies veikėjų susitikimas, per kurį prezidentas Ashrafas Ghani pasiūlė Talibanui nuo pirmadienio, pirmosios Ramadano dienos, paskelbti paliaubas. Tačiau kovotojai šį pasiūlymą atmetė.

Per pastaruosius metus Talibanas ne kartą atmetė siūlymus stabdyti susirėmimus ir išpuolius, kovotojams siekiant užsitikrinti svertų daryti spaudimą per derybas.

Praeitais metais Talibanas paskelbė trijų dienų paliaubas baigiantis Ramadanui, kai A. Ghani anksčiau tą mėnesį paskelbė vienašališką ugnies nuraukimą aštuonioms dienoms.

Tai buvo pirmosios oficialios šalies masto paliaubos nuo JAV vadovaujamos invazijos 2001-aisiais.