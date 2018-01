Per besitęsiančią ataką prie Maršalo Fahimo karo akademijos dalis užpuolikų buvo nukauti, sakė vienas šaltinis afganų saugumo tarnybose. Jis pridūrė, kad užpuolikams nepavyko patekti į smarkiai įtvirtintą akademiją. Ši ataka yra jau trečias didelis išpuolis Afganistano sostinėje per kiek ilgesnį nei savaitės laikotarpį. Pasak Gynybos ministerijos atstovo Dawlato Waziri, vienas mirtininkas sprogdintojas atakavo kariuomenės dalinį, atsakingą už karo akademijos apsaugą. Tuomet prasidėjo susišaudymas su kitais užpuolikais, per kurį žuvo mažiausiai du kariai. D. Waziri pridūrė, kad dar mažiausiai 10 karių buvo sužeisti per ataką, surengtą penkių užpuolikų. Pasak jo, du kovotojai žuvo, o dar vieną kariams pavyko sučiupti gyvą. „Ši ataka – prieš akademijos saugumą užtikrinantį kariuomenės dalinį, o ne prieš pačią akademiją“, – teigė D. Waziri ir pridūrė, kad kariai ieško dar vieno galimo užpuoliko. Įvykio liudininkai pasakojo nuo maždaug 4 val. vietos (1 val. 30 min. Lietuvos) laiku girdėję kelis sprogimus ir šaudymą prie akademijos, kurioje ruošiami aukšto rango karininkai. Vienas prie įvykio vietos esantis AFP žurnalistas sakė „girdįs sprogimus“. Saugumo pajėgos užplūdo aplinkines teritorijas ir uždarė kelią, vedantį į akademiją. Kabulo policijos atstovas Basiras Mujahidas patvirtino AFP, kad per susišaudymą buvo naudojami raketiniai granatsvaidžiai. Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už šį išpuolį, surengtą praėjus porai dienų po Kabulo centre Talibano mirtininko įvykyto greitosios pagalbos automobilio sprogdinimo, užmušusio per šimtą žmonių. Sekmadienį dėl to išpuolio karo nualintoje šalyje buvo paskelbta nacionalinio gedulo diena. Be to, sausio 20 dieną Talibano kovotojai šturmavo Kabulo viešbutį „Intercontinental“ ir nužudė mažiausiai 25 žmones, daugiausiai užsieniečius. Tačiau tos atakos tikrasis aukų skaičius tebėra netikslus, nes Afganistano žiniasklaida ir pareigūnai minėjo didesnius skaičius.











