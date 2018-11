„Suformuota 12 derybininkų grupė, kurioje esama tiek vyrų, tiek moterų. Jai vadovaus prezidento administracijos vadovas (Abdul Salamas) Rahimi“, – Afganistano lyderis sakė per Jungtinių Tautų konferenciją Ženevoje. Afganistano vyriausybės atstovai, Vakarų šalių diplomatai ir JT pareigūnai pastarosiomis savaitėmis kalbėjo apie galimybę pasiekti susitarimą tarp Kabulo ir kovotojų, turintį užbaigti jau 17 metų besitęsiančią kovą su talibais. Šį procesą galėtų paskatinti tiesioginių derybų pradžia. A. Ghani taip pat paaiškino, kokiais pagrindiniais principais turėtų būti grindžiamas bet koks susitarimas su Talibanu. Pasak prezidento, turi būti gerbiama Afganistano konstitucija ir atsisakoma nuo užsienio neteisėtų grupuočių kišimosi į šalies vidaus reikalus. Afganistano valdžia siūlo Talibanui organizuoti pirmąjį susitikimą be jokių išankstinių sąlygų, bet kovotojų atstovai dar nepatvirtino esantys pasiruošę deryboms.

