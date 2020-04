Ką iš tiesų slepia Rusijos „pagalba“ Italijai? Kremliaus kėslai daug tamsesni

Įprastai humanitarinės nelaimės tampa puikia proga pasireikšti geriausioms pasaulinio bendradarbiavimo tradicijoms. Svarbiausia vertybe tokiais atvejais tampa žmonių gyvybės, ir pagalbos ranką vienas kitam neretai ištiesia net aršiausi priešininkai. Po siaubingų žemės drebėjimų, 2003 ir 2012 metais sudrebinusių Iraną, net ir Jungtinės Valstijos padėjo Teheranui.

Deja, bet dabartinė naujojo koronaviruso krizė parodė ir kitą pusę: du patys energingiausi gerieji samariečiai – Rusija ir Kinija – pagalbą teikia galvodami vien apie geopolitinę naudą.

Po neseniai vykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Italijos ministro pirmininko Giuseppe Conte pokalbio telefonu Rusijos valdžia priėmė sprendimą išsiųsti Italijai devynis lėktuvus medicininių išteklių ir daugiau nei šimtą ekspertų.

Iš pradžių nesulaukusi jokios paramos iš Europos Sąjungos Italija – ketvirtoji pagal indėlį į Sąjungos biudžetą – atsigręžė į Rusiją. (Vokietija, Prancūzija ir Austrija Italijai per tą laiką išsiuntė milijonus medicininių kaukių, Čekijos respublika – kelis tūkstančius apsauginių kostiumų. Vokietija į savas ligonines priėmė kelis šimtus pacientų iš Italijos ir Prancūzijos, Lenkija į pagalbą išsiuntė dvylika savo gydytojų.)

Kai galiausiai taip plačiai išreklamuota Rusijos pagalba atvyko, italai turėjo labai nemaloniai nustebti – didžioji dalis gautų priemonių kovojant su koronavirusu buvo šiam tikslui bevertės. Tai tam tikra prasme priminė tikru hitu tapusio Norvegijos serialo „Occupied“ apie mįslingą šalies perėmimą siužetą.

„Iš tų iš Rusijos gautų priemonių net 80 proc. Italijai buvo absoliučiai nenaudingos. Kitaip tariant, ta siunta buvo tiesiog pretekstas, o ne reali pagalba“, – Italijos dienraščiui „La Stampa“ sakė vienas Italijos valdžios pareigūnas. Anot šaltinio, Rusija Italijai atsiuntė, pavyzdžiui, bakteriologinės dezinfekcijos įrangos bei mobilią cheminės ir biologinės sterilizacijos laboratoriją, o ne būtinų plaučių ventiliatorių ir apsauginių priemonių, kurių italams reikia labiausiai.

Kremliaus pagalba iš tiesų labai neįprasta. Medicinos ekspertų pasiuntė Rusijos gynybos ministerija, o ne sveikatos ministerija, skelbia „La Stampa“. Juo labiau kad dauguma jų – vyresnieji biologijos, chemijos ir branduolinės energetikos pareigūnai iš medicininės Rusijos ginkluotųjų pajėgų šakos. Kitaip tariant, jie neturi nieko bendro su medikais, kurie įprastai siunčiami į pagalbą tokių humanitarinių krizių akivaizdoje.

Rašant šį straipsnį, iš Rusijos atvykę specialistai bazavosi Italijos Bergamo regione. Remiantis Rusijos ambasadoriaus laišku, kurį publikavo „La Stampa“, ekspertai iš Rusijos pirmiausia dezinfekuos sausakimšas gyvenamąsias patalpas.

Skaudžiausiai nuo naujojo koronaviruso nukentėjęs Italijos miestas Bergamas įsikūręs už mažiau nei dviejų valandų nuo Vičenzos, kur veikia viena pagrindinių JAV karinių bazių. Pareigūnai keliauja „NATO keliais“, pažymėjo Rusijos valstybinės televizijos propagandistė.

State TV host Olga Skabeyeva boasts that Russian bio warfare troops sent ostensibly to help with coronavirus in Italy have been travelling "in the very heart of Europe along Nato roads" pic.twitter.com/XWM687sXpn