Tos pačios konferencijos metu buvo įrašytas ir 13 minučių trukmės interviu apie retas ligas su genetikos srities tyrėja Marija Voroncova. Šis interviu buvo transliuojamas valstybinės Rusijos televizijos eteryje.

Abu pasisakymai veikiausiai būtų pradingę itin gausioje trijų dienų forumo programoje ir likę nepastebėti, jei ne faktas, kad šios dvi moterys, kaip teigiama, yra autoritarinio Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterys.

V. Putinas ir Kremlius ne kartą atsisakė patvirtinti ar paneigti tokius teiginius, motyvuodami noru išsaugoti privatumą. Tačiau moterų tapatybė yra laikoma vieša paslaptimi.

Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume niekas nė vienos iš šių moterų nesiteiravo apie jų kilmę, o vienintelė užuomina apie jų tapatybę pasigirdo, kai diskusijų grupės, kurioje dalyvavo K. Tichonova, moderatorius ją pavadino „Katerina Vladimirovna“.

Diskusijai, kurioje dalyvavo K. Tichonova, artėjant į pabaigą, moderatorius, moteriai kalbant, skėlė pokštą. Kaip rašė „The Washington Post“, tai paskatino kitą diskusijos dalyvį – Rusijos teisingumo ministrą Konstantiną Čiuičenką – jį nutildyti ir įspėti nepertraukinėti K. Tichonovos.

„Jos jau užaugo ir subrendo. Jos užima pakankamai rimtas profesines pareigas. Jos turi savų ambicijų... Jos visuomenės elitui nori save pristatyti kaip nepriklausomos asmenybes“, – RFE/RL aiškino su Kremliumi siejamas politologas Sergejus Markovas.

S. Markovas pridūrė, kad Sankt Peterburgo tarptautinis ekonomikos forumas buvo ideali vieta tokiam prisistatymui, kadangi tai yra iš esmės V. Putino ir šiame mieste gyvenančių jo artimiausios aplinkos žmonių „šeimos renginys“.

„Jokia paslaptis, kad Rusija yra valdoma žmonių iš Sankt Peterburgo, o šį svarbiausią Rusijos forumą įkūrė žmonės iš Sankt Peterburgo. Tai Rusijos valdančiojo elito forumas, Sankt Peterburgo gyventojų forumas, rengiamas šiame mieste. Tad logiška, kad tokiame „šeimos“ forume pasirodo šeimos nariai“, – dėstė politologas.

K. Tichonova ir M. Voroncova pastaruoju metu ėmė kiek daugiau rodytis viešumoje, tačiau jų pasirodymai Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume viešumą kilstelėjo į naują lygį ir paskatino spėliones, kad ateityje jų vieši pasirodymai gali dažnėti.

„Kodėl reikėjo šias numanomas V. Putino dukteris kviesti į tokį renginį ir koks buvo jų viešo kalbėjimo tikslas? – kelia klausimą Maskvos Carnegie centro analitikas Andrejus Kolesnikovas. – Arba jas savo tikslams išnaudojo lobistai, kaip galima pagalvoti, ypač sprendžiant iš K. Tichonovos pasirodymo, arba buvo paprasčiausiai manoma, kad būtų įdomu išorinėms žiniasklaidos priemonėms pademonstruoti, ką V. Putino dukterys kalba ir kaip jos atrodo.“

„Galbūt tai tėra nedidelis uždangos praskleidimas nenurodant tikrųjų prezidento dukterų funkcijų. Gal tai yra savotiškos išankstinės nuojautos dėl tam tikro pasirodymo didžiojoje scenoje sukėlimas“, – svarsto politologas.

Be to, numanomų jo dukterų pasirodymas viešumoje gali būti bandymas dar labiau sustiprinti paties V. Putino įvaizdį. Daugelis Rusijos valdančiojo elito atstovų susilaukė kritikos dėl to, kad jų vaikai ir kiti giminaičiai mokosi ar gyvena užsienyje, o štai V. Putino dukterys, kaip pranešama, pasiliko ir beveik visą laiką buvo Rusijoje.

„Tai prezidento įvaizdžiui daro teigiamą įtaką, – aiškina A. Kolesnikovas. – Jo dukterys yra tokios dalykiškos, profesionalios ir yra pasinėrusios į tokio skirtingo pobūdžio karjeras. Viena yra jau beveik medicinos mokslų daktarė, na, o kita – nelabai aišku, ką ji veikia, bet ji taip pat užsiima kažkokia sudėtinga veikla ir viešai kalba apie dalykus, susijusius su investicijomis.“



K. Tichonovos pasirodymas forume galėjo būti mėginimas sutvirtinti toje pačioje diskusijų grupėje dalyvavusio Kirilo Dmitrijevo pozicijas. K. Dmitrijevas yra Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovas. Kartais jis taip pat įvardijamas kaip galimas V. Putino įpėdinis. Jį ir jo žmoną Nataliją Popovą, Rusijos valstybinės televizijos laidų vedėją, su K. Tichonova ir jos buvusiu vyru milijardieriumi Kirilu Šamalovu jau seniai saisto artimi ryšiai. Pranešama, kad J. Tichonova ir N. Popova kartu mokėsi universitete.

Išsilavinimą Stanfordo ir Harvardo universitetuose įgijęs K. Dmitrijevas į užsienio žiniasklaidos leidinių antraštes pakliuvo 2017-ųjų kovą, kai pasirodė pranešimų apie tai, kad jis Seišeliuose prieš du mėnesius slapta susitiko su privačios Jungtinių Valstijų karinės kompanijos „Blackwater“ įkūrėju Eriku Prince‘u. E. Prince‘as neigė žiniasklaidos pranešimus apie jo ir tuometinio išrinktojo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo komandos ryšius ir tai, kad jis su K. Dmitrijevu aptarė „slapto komunikacijos kanalo tarp abiejų šalių“ kūrimą.

„K. Dmitrijevas dažnai įvardijamas kaip galimas V. Putino įpėdinis. Niekam nėra paslaptis, kad jis yra šeimos draugas. Žinome, jog jis dalyvavo K. Tichonovos ir K. Šamalovo vestuvėse“, – sako portalo „The Insider“ žurnalistas Sergejus Ježovas

Politikos analitiko A. Kolesnikovo teigimu, K. Dmitrijevo vaidmuo Rusijos tiesioginių investicijų fonde yra nepaprastai svarbus V. Putino valdymo sistemai.

„Jis neša praktinę naudą, nes sudaro visus tuos sandorius vyriausybėje, – aiškina A. Kolesnikovas. – Pasirodo, svarbiausias žaidėjas visada yra vyriausybė – kitaip juk ši valstybės valdomo kapitalizmo sistema neveiktų. Vyriausybė sudaro sandorius arba leidžia jiems vykti. Vyriausybė įsisuka į sandorius, siekdama sau naudos.“

„Tad šis žmogus, kuris nėra ministras, jis neužima itin aukštų pareigų administracijoje, tapo nepaprastai galingu asmeniu pinigų srautų atžvilgiu, o galingiesiems tenka į jį atsižvelgti, jis yra labai svarbus realizuojant įvairius projektus, kurie yra reikšmingi vyriausybei. Tai visiškai atitinka V. Putino supratimą apie tai, kaip turėtų veikti ekonomika“, – apibendrina A. Kolesnikovas.

Oficialiai skelbiama kad V. Putinas iš santuokos su Liudmila Putina turi dvi dukteris. Marija Putina (kaip manoma, Marija Voroncova) gimė Leningrade 1985-ųjų balandį, o Jekaterina Putina (kaip spėjama, Katerina Tichonova) pasaulį išvydo 1986-ųjų rugpjūtį Drezdene, kuris tuo metu buvo Vokietijos Demokratinės Respublikos miestas. V. Putinas atsisako liesti savo dukterų temą. Jis pasakė tik tiek, kad jos gyvena ir dirba Rusijoje.

Marija Voroncova © Stopkadras

„Niekados su niekuo neaptarinėju savo šeimos reikalų, – 2015-aisiais per kasmetinę maratonu virstančią metų pabaigos spaudos konferenciją pareiškė V. Putinas. – Kiekvienas turi teisę į savo likimą. Jos gyvena savo atskirus gyvenimus ir daro tą oriai.“

V. Putinas su žmona išsiskyrė 2014-aisiais.

Toje pačioje kasmetinėje spaudos konferencijoje 2017-aisiais V. Putinas pranešė turintis du anūkus, tačiau nepateikė jokių detalių, išskyrus tai, kad vienas jų „jau lanko darželį“, o kitas gimė „neseniai“.

2020-aisiais Rusijos nepriklausomas tiriamosios žurnalistikos portalas „Projekt“ paskelbė, kad V. Putinas turi dar vieną dukterį – 2003-aisiais gimusią Jelizavetą. Kaip teigta, ši duktė – romano su moterimi vardu Svetlana Krivonogich rezultatas.

Pasak Rusijos žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų, V. Putinas taip pat turi 2015-aisiais gimusią dukterį ir 2019-aisiais gimusius dvynukus berniukus, kurių susilaukė su buvusia gimnaste ir Valstybės Dūmos deputate Alina Kabajeva. V. Putinas jau seniai skambančių gandų apie jo santykius su A. Kabajeva niekada nepatvirtino.