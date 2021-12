Pasak Pietų Afrikos gydytojos Angelique Coetzee, kurios pastebėjimai padėjo mokslininkams identifikuoti nerimą keliančią padermę, nuovargis, galvos ir kūno skausmai, retkarčiais pasitaikantis gerklės skausmas ir kosulys – tipiški simptomai, kuriuos patiria omikron užsikrėtę pacientai.

Šie simptomai skiriasi nuo padažnėjusio širdies plakimo, mažo deguonies kiekio kraujyje ir uoslės bei skonio praradimo, kuris dažnai nustatomas COVID-19 pacientams, sergantiems delta atmaina, pažymėjo ji.

Nors tai skamba optimistiškai, šie lengvi atvejai – galbūt tik nedidelė dalis visų susirgimų ir rizikos, kuri gali kilti, jei atmaina plačiai paplis po pasaulį. Visuomenės sveikatos ekspertai teigia, kad būtina atlikti ligos modeliavimą ir įvertinti omikron atmainos virulentiškumą įvairiose pacientų grupėse.

Priežastys, kodėl ekspertai iki šiol aprašytus omikron atvejus vertina atsargiai:

Kol kas jie pasireiškė daugiausia jauniems žmonėms ir tiems, kuriems kyla mažesnė rimtos ligos rizika, tačiau išplitus infekcijai tai gali pasikeisti;

Dar tik pati pradžia, o sunkesni simptomai gali pasireikšti antrąją infekcijos savaitę;

Skiepai ir ankstesnės infekcijos gali suteikti dabartiniams pacientams apsaugą, kurios kiti neturi.

COVID-19 sukelia visą spektrą negalavimų ir dažniau kelia mirtiną pavojų vyresniems nei 65 metų žmonėms. Maždaug 80 proc. atvejų simptomai būna lengvi arba visai nepasireiškia, 15 proc. atvejų būna sunkūs ir pacientams prireikia deguonies, o 5 proc. – kritiniai, kai būtina ventiliacija, praneša Pasaulio sveikatos organizacija.

„Dar per anksti kalbėti apie sunkumą ar lengvumą, – teigia Raina MacIntyre, pasaulinio biosaugumo profesorė iš Naujojo Pietų Velso universiteto Sidnėjuje. – Tik 20 proc. COVID-19 atvejų yra sunkūs, todėl mums reikia epidemiologinių tyrimų. Be to, hospitalizacijos ir intensyvios terapijos prireikia ne iš karto, paprastai žmonės savaitę prieš įsisirgdami jaučia lengvus simptomus.“

PSO perspėjo apie potencialią omikron sukeltų COVID-19 atvejų bangą, galinčią turėti „rimtų pasekmių“, nes atmainos genetinių pokyčių konsteliacija rodo, jog ji gali būti labiau užkrečiama ir sugebėti apeiti imunitetą, kurį suteikia vakcinacija ar anksčiau persirgta infekcija.

Nors tik 36 proc. Pietų Afrikos suaugusiųjų yra pilnai paskiepyti, šalis jau išgyveno tris COVID-19 bangas – liga persirgo mažiausiai 3 milijonai žmonių. 2020 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad daugiau nei ketvirtadalis pacientų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose Gautengo provincijoje, kurioje įsikūręs ir Johanesburgas, turėjo viruso antikūnų, likusių dar nuo pirmosios bangos.

Dalinis imunitetas

Ankstesnis COVID-19 persirgimas gali suteikti tam tikro lygio apsaugą nuo omikron, todėl liga bus lengvesnė, teigė infekcinių ligų gydytojas ir medicinos docentas iš Australijos nacionalinio universiteto Kanberoje Sanjaya Senanayake.

Kataro mokslininkai šį mėnesį pranešė, kad pakartotinai užsikrėtus yra 90 proc. mažesnė tikimybė pakliūti į ligoninę ar mirti, lyginant su pirmine infekcija.

„Negalime vienareikšmiškai teigti, kad tai reiškia, jog visame pasaulyje omikron bus lengvas kiekvienam juo užsikrėtusiam, – sakė jis. – Tai vis tiek gali pasirodyti gana virulentiška, nemaloni padermė.“

Didelės pasaulio dalys lieka neapsaugotos, kadangi žmonės ten dar nebuvo užsikrėtę ir nesiskiepija. Be to, proveržio infekcijų pasitaiko ir tarp pilnai paskiepytų žmonių, ypač su delta atmaina, sakė S. Senanayake.

„Klausimas, kokiu mastu vakcina išlieka veiksminga“ užkertant kelią omikron infekcijoms, lyginant su delta, sakė jis.

„Tikriausiai tikslesnius epidemiologinius duomenis gausime iš išsivysčiusių šalių, kurios pasižymi puikiomis ataskaitų teikimo ir priežiūros sistemomis“, – kalbėjo jis.

Johnso Hopkinso sveikatos saugumo centro vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Amesho Adaljos manymu, skiepai turėtų gerai apsaugoti nuo sunkios ligos formos, tačiau nepasiskiepijusiems, bet ankstesne koronaviruso atmaina persirgusiems žmonėms galbūt gresia dar didesnė rizika užsikrėsti omikron variantu.

„Tikėtina, kad dėl omikron atmainos padaugės pakartotinių užsikrėtimų ar susirgs daugiau pasiskiepijusių žmonių, bet vargu ar sveikiems pasiskiepijusiems asmenims derėtų nerimauti dėl sunkios ligos formos“, – sakė dr. A. Adalja.

JAV sveikatos priežiūros institucijos rekomenduoja revakcinaciją, kuri sustiprintų imuninę apsaugą prieš žiemos COVID-19 bangą, įskaitant potencialų omikron paplitimą.

Papildoma vakcinos dozė turėtų padidinti antikūnų kiekį, o šis gali apsaugoti nuo sunkios omikron sukeltos ligos, teigė Catherine Bennett, Melburno Deakino universiteto epidemiologijos katedros vadovė.

Pasak jos, antivirusinės tabletės, kurias gamina tokios kompanijos kaip „Merck & Co.“ ir „Pfizer Inc.“, taip pat gali sumažinti omikron ir kitų nerimą keliančių atmainų pavojų.

Farmacijos įmonės „Pfizer“ ir „BioNTech“ bei „Moderna“ skuba išsiaiškinti, ar jų sukurtos vakcinos apsaugo nuo omikron atmainos, ir ieško būdų vakcinoms pakoreguoti, jeigu prireiktų.

Kalbant apie naująją atmainą, tyrėjų dėmesį patraukė ne tik mutacijų skaičius, bet ir jų pobūdis, paaiškino Kolumbijos universiteto Mailmano visuomenės sveikatos fakulteto epidemiologijos dėstytojas Stephenas Morse’as. Omikron išsiskiria anksčiau nematytu spyglio baltymo mutacijų skaičiumi.

„Vakcinose naudojamas antigenas yra būtent spyglio baltymas, todėl visada išlieka problema, kad kuo daugiau mutacijų spyglio baltymas turi, tuo didesnė tikimybė, jog jam pavyks išvengti vakcinos sukuriamo atsparumo, – tvirtino jis. – Vis dar tiksliai nežinome.“

Be to, dėl mutacijų omikron atmaina gali būti labiau užkrečiama – praėjusią savaitę PAR naujų atvejų skaičius patrigubėjo. Tiesa, šioje šalyje paskiepyta tik maždaug 35 proc. suaugusiųjų, palyginti su 70,9 proc. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).

Ar omikron sparčiai išplis daug gyventojų paskiepijusiose šalyse, dar neaišku, sakė Harvey pasaulinės sveikatos instituto Patogenų genomikos ir mikrobų evoliucijos centro Bioinformatikos padalinio direktorius, Šiaurės vakarų universiteto Feinbergo medicinos fakulteto infekcinių ligų mokslo asistentas Ramonas Lorenzo Redondo.

„Visai įmanoma, kad naujoji atmaina kitose šalyse net neįsitvirtins, – pridūrė jis. – Dar per anksti teigti, kad ji išplis. Galbūt plitimui kelią užkirs kiti veiksniai, tokie kaip didesnis vakcinacijos mastas.“

Neskaitant PAR, kol kas omikron variantas buvo aptiktas Jungtinėje Karalystėje (JK), Nyderlanduose, Honkonge, Belgijoje ir kelete kitų valstybių. Nors JAV jis dar nebuvo nustatytas, žymiausias šalies infektologas dr. Anthony Fauci savaitgalį nurodė, kad „nenustebtų“, jeigu omikron jau cirkuliuotų JAV.

Kodėl nėra priežasties panikuoti

Nepaisant negausios informacijos apie omikron ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sprendimo jį paskelbti „susirūpinimą keliančiu variantu“, visi ekspertai kartoja: nepanikuokite.

„Tokia yra virusų prigimtis. Jie mutuoja. Tai normalu, – patikino Pietų Karolinos universiteto Arnoldo visuomenės sveikatos fakulteto epidemiologijos ir biostatistikos asistentė Melissa Nolan. – Tai ne paskutinis susirūpinimą keliantis variantas. Jų atsiras daugiau tol, kol bus nepaskiepytų, ligai imlių žmonių.“

Tie patys apsaugos metodai, padedantys apsisaugoti siaučiant pandemijai, išliks veiksmingi, pridūrė ekspertai, turėdami omenyje apsauginių veido kaukių dėvėjimą ir rankų plovimą. Ir nors ne visas pasaulis turi prieigą prie vakcinų, nepasiskiepiję JAV gyventojai turėtų pasinaudoti proga ir pasiskiepyti, paragino ekspertai.

„Tai dar vienas priminimas pasiskiepyti, – pabrėžė M. Nolan. – Jeigu visiškai pasiskiepijote ir gavote stiprinamąją dozę, tikriausiai baimintis nevertėtų.“