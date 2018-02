Juodkalnijos pareigūnai ieško ketvirtadienį įvykdyto, daugiau žmonių aukų nepareikalavusio išpuolio motyvo. Nėra jokių duomenų, kad išpuolis būtų susijęs su terorizmu. Serbijoje gimęs Daliboras Jaukovičus paliko ranka rašytą šešių puslapių laišką savo šeimai, prašydamas „atleisti jam už tai, ką jis ruošiasi padaryti“, rašoma laikraštyje „Pobjeda“, cituojančiame su tyrimu susijusius šaltinius. D. Jaukovičius, 1998-1999 metų Kosovo karo veteranas, paliko laišką savo namuose, kuriuose gyveno kartu su motina ir broliu. Vietos laikraščiai tai pat paskelbė kelis jo komentarus socialiniame tinkle „Facebook“, kuriuose atispindi vyro nusiteikimas prieš NATO, į kurį jo šalis įstojo pernai. Susiję straipsniai: Prie JAV ambasados Podgoricoje susiprogdino vyras „Juodkalnija, gėda, kad fašistai mums yra artimesni nei rusai“, – rašė jis viename komentare. „NATO – NE“, – skelbė kitame. Pasak prokurorų, kol kas nėra jokių įrodymų, kad šis išpuolis būtų teroristinis. Prie Adrijos jūros esanti nedidelė Juodkalnijos valstybė, turinti apie 660 tūkst. gyventojų, pernai gegužę įstojo į NATO. Jos sprendimas tapti Aljanso nare 2015 metais išprovokavo prorusiškos opozicijos protestus.

