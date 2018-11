N. Medojevičiaus partija „Judėjimas už permainas“, kuri iš pradžių buvo provakarietiška, dabar priklauso prorusiškai Demokratinio fronto (DF) koalicijai ir dalyvavo 2015 metų protestuose prieš šalies narystę NATO. N. Medojevičius įtariamas atsisakymu liudyti po socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbto kaltinimo specialiajam prokurorui Milivoje Katničui. Jis parašė, jog specialusis prokuroras gavo 100 tūkst. eurų kyšį už pasirūpinimą, kad vienas valdančiosios partijos DPS narys išvengtų kalėjimo. N. Medojevičius gali būti sulaikytas laikotarpiui iki dviejų mėnesių. Po jo arešto DF deputatai protestuodami daliai nakties liko parlamente. „Juodkalnijoje dar nebuvo, kad koks nors parlamentaras būtų pasodintas į kalėjimą už pasakytus žodžius“, – sakė opozicijos lyderis Andrija Mandičius. Pasak jo, N. Medojevičius buvo „pagrobtas ir nuvežtas į kalėjimą“. A.Mandičius ir kitas opozicijos lyderis Milanas Kneževičius yra teisiami dėl įtariamo bandymo 2016 metais nuversti šios Balkanų valstybės vyriausybę. Abu jie įrodinėja, kad jiems pateikti kaltinimai yra politiškai motyvuoti. Verdikto jų byloje laukiama 2019 metų pradžioje.

