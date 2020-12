Kai po Antrojo pasaulinio karo sugriuvęs pasaulis pradėjo grįžti į senas vėžes, UNHCR turėjo užduotį surasti namus Europos pabėgėliams. 1950 m. gruodžio 14 d. jai suteiktas mandatas buvo laikinas, geografiškai ribotas ir aiškiai nepolitinis, tarsi jo egzistavimas būtų priminimas apie kančias, kurias geriausia nušluoti kartu su griuvėsiais.

Tačiau besikeičianti tarptautinė tvarka atnešė naujų konfliktų ir tuo pačiu daugiau pabėgėlių - 200 000 vengrų pabėgo į Austriją po to, kai sovietų pajėgos sutriuškino 1956 metų sukilimą. Kitais metais Tunisas kreipėsi pagalbos į UNHCR, nes nepriklausomybės karas kaimyniniame Alžyre atsiuntė dešimtis tūkstančių žmonių ieškančių saugumo.

Misija toliau plėtėsi. Pokolonijinę erą lydėjo kovos dėl išsivadavimo, o vėliau kovos dėl valdžios, o milijonai civilių pakliuvo į perversmą. Metai iš metų, UNHCR buvo kviečiamas padėti vis didesniam skaičiui žmonių, priverstų bėgti, nuo Centrinės Amerikos iki Afrikos į pietus nuo Sacharos, Vietnamo ir Kambodžos.

Praėjusiais metais buvo paminėta keturių dešimtečių sukaktis, kai buvo pasitraukta iš Afganistano. Kitais metais sukaks dešimt metų, kai Sirijoje prasidėjo tebesitęsiantis konfliktas. Ir taip toliau - virtinė nepageidaujamų sukakčių, naujų ar iš naujo iškylančių konfliktų, net kai senųjų konfliktų padariniai vis dar yra matomi. Per pastaruosius septynis dešimtmečius pasaulis, prisiekęs pradėti taikos erą, pasirodė labai geras renkantis kovas, tačiau ne taip įgudęs jas spręsti.

Todėl UNHCR buvo vis kviečiamas padaryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotų pažeidžiamus žmones, priverstus palikti savuosius namus. Tai dažnai vesdavo į kompromisą. Mes paprastai nesame atsakingi už tai, kaip sprendžiami tautų ir jų žmonių likimai. Bet mes tikrai esame pasiruošę padėti žmonėms, kurie yra priversti bėgti ir palikti namus, kai tie ginčai lieka neišspręsti. Mūsų nepolitinis pobūdis yra įrašytas į mūsų statutą, tačiau kadangi mes dalyvaujame daugelio krizių metu ir reaguojame į daugybę ekstremalių situacijų, mūsų darbas dažnai apima sudėtingą diplomatiją, griežtus sprendimus ir neįmanomus pasirinkimus, kai bandome pasiekti vis daugiau pažeidžiamų žmonių.

UNHCR kolegos praeityje ir dabar didžiuojasi padarytais pokyčiais, kurie apsaugojo ir išgelbėjo daug gyvybių. Jie didžiuojasi iškeldami naujus iššūkius, tokius kaip klimato kaitos poveikis arba koronaviruso pandemija - veiksnius, kurie paaštrina pabėgelių problemas.

Tuo pačiu metu jie nori, kad jiems nereikėtų to daryti. Jei kariaujančios šalys susitartų dėl paliaubų, jei pabėgeliai galėtų saugiai grįžti namo, jei vyriausybės pasidalytų atsakomybe už perkėlimą, jei valstybės laikytųsi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę dėl prieglobsčio ir negrąžinimo principo - neišsiųsti tų, kurie pabėgo dėl grėsmės gyvybei, ten, iš kur jie atvyko, tada mes, UNHCR, turėtumėme daug mažiau jaudintis.

Ir taip, mes ne kartą raginome viską, kas išdėstyta pirmiau.

1994 m. buvau UNHCR skubios pagalbos komandos dalimi tuometiniame Zaire, dabartinėje Kongo Demokratinėje Respublikoje. Per keturias dienas milijonas žmonių kirto sieną iš Ruandos, norėdami pabėgti nuo žudynių, bet pateko į choleros protrūkį, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių. Mano kolegos, pasižadėję apsaugoti žmones, vietoj to kasė kapus. Galite galvoti apie išgelbėtas gyvybes, apie tą akimirką, kai pabėgėlio neviltis dėl jūsų pastangų virto viltimi. Bet jūs niekada nenustojate galvoti apie gyvenimus, kurių negalėtumėte išgelbėti.

Beveik prieš metus bendras pabėgėlių, šalies viduje perkeltų asmenų, prieglobsčio prašytojų ir asmenų be pilietybės skaičius siekė 1% pasaulio gyventojų. Įdomu, kiek procentų mes laikysime nepriimtinais - 2%, 5% ar daugiau? Kiek žmonių turės kentėti dėl netekčių ir namų palikimo skausmo, kol politiniai lyderiai pradės spręsti konflktų priežastis?

Taigi per UNHCR 70-metį mano iššūkis tarptautinei bendruomenei yra toks: atleiskite mane iš darbo. Kelkite tikslą sukurti pasaulį, kuriame tikrai nereikia JT pabėgėlių agentūros, nes niekas nėra priverstas bėgti. Nesupraskite manęs neteisingai: dabartiniais klausimais mūsų darbas yra nepaprastai svarbus, tačiau paradoksas yra tas, kad neturėtume egzistuoti. Jei sulauksime dar daug sukakčių, vienintelė išvada bus ta, kad tarptautinė bendruomenė suklydo.

Tačiau jei masinio perkėlimo veiksniai būtų išspręsti vos pusšimtyje šalių, milijonai pabėgėlių galėtų grįžti namo, kaip ir dar milijonai šalies viduje perkeltų žmonių. Tai būtų labai gera pradžia - ir tai būtų kažkas, ką tikrai galėtume švęsti.

Filippo Grandi yra Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras, šis komentaras yra jo nuomonė