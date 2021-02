Jungtinėse Valstijose COVID-19 sukeltų mirčių skaičius artėja prie pusės milijono

Prasidėjusi skiepijimo kampanija ir žiemą fiksuoto infekcijų skaičiaus šuolio sumažėjimas įžiebė vilties, tačiau mirčių skaičius ir toliau auga.

„Tai baisu. Tai neeilinis metas. Jau daugiau nei šimtą metų, nuo 1918-ųjų gripo pandemijos, nieko panašaus nematėme“, – NBC laidoje „Meet The Press“ pareiškė Anthony Fauci.

„Kai žiūrime į skaičius, pritrūksta kvapo. Jie praktiškai neįtikėtini, bet tai tiesa“, – pridūrė jis, kai Merilande įsikūręs Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universitetas savo svetainėje paskelbė, jog mirčių nuo COVID-19 skaičius pasiekė 497 600.

Po to, kai 2020 metų vasarįJungtinėse Valstijose buvo paskelbta apie pirmąją mirtį nuo COVID-19, 100 tūkst. mirčių riba buvo perkopta per maždaug tris mėnesius per pirmąją bangą, kuri ypač smarkiai paveikė Niujorką.

Tačiau protrūkiui Jungtinėse Valstijose didėjant, mirčių tempas spartėjo. Maždaug prieš mėnesį fiksuota 400 000 mirčių skaičiaus riba, o nuo to laiko mirtingumas smarkiai ūgtelėjo per šventinį laikotarpį metų pabaigoje.

A. Fauci pažymėjo, kad kasdien fiksuojamas naujų infekcijų skaičius smarkiai sumažėjo po didžiausio šuolio sausio mėnesio, tačiau pridūrė, kad normalaus gyvenimo dar teks palaukti.

„Manau, kad iki metų pabaigos daugmaž grįšime į įprastą gyvenimą <...> artėjant rudeniui ir žiemai“, – pareiškė A. Fauci.

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) praėjusią savaitę pareiškė, kad vakcinos paskirstymo procesas yra toks pat sudėtingas, kaip ir jos sparti gamyba.

„Dar niekada nebuvome susidūrę su tokiu logistikos iššūkiu, turinčiu tokias pasekmes, tačiau mes judame į priekį“, – pareiškė jis.

Pasak J. Bideno, jo iškeltas tikslas – per pirmąsias 100 prezidentavimo dienų per dieną paskirstyti po milijoną dozių, o iš viso 100 mln. dozių, – gali būti lengvai apsiektas, nes šiuo metu vidutiniškai per dieną paskiepijama po 1,7 mln. gyventojų.

Nors netrukus JAV nuo COVID-19 mirusiųjų skaičius viršys 500 000, J. Bidenas teigė nenorintis tvirtai prognozuoti, kada bus sutramdyta krizė.

Visgi jis teigė, kad 600 mln. dozių, kurių pakaktų didžiąją dalį gyventojų paskiepyti dviem dozėmis, turėtų būti parengtos paskirstymui iki liepos pabaigos.