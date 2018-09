„Teoriškai TBT patraukia pačių baisiausių žiaurumų kaltininkus atsakomybėn už jų nusikaltimus, suteikia teisingumą aukoms ir užkerta kelią tolesniems pažeidimams“, – sakė J. Boltonas. „Tačiau praktiškai tas teismas yra neefektyvus, neatskaitingas ir išties paprasčiausiai pavojingas“, – pridūrė jis. J. Boltonas sakė, kad JAV atmeta bet kokius TBT veiksmus siekiant patraukti atsakomybėn amerikiečių karius ir žvalgybos pareigūnus dėl galimo sulaikytųjų išnaudojimo Afganistane. Šiuo metu teismas svarsto tokius kaltinimus. Pasak JAV nacionalinio saugumo patarėjo, tai yra „visiškai nepagrįstas, nepateisinamas tyrimas“. „Jungtinės Valstijos visomis reikalingomis priemonėmis saugos savo ir savo sąjungininkių piliečius nuo neteisingo šio neteisėto teismo persekiojimo“, – pareiškė J. Boltonas. Jis taip pat pagrasino, kad JAV bus suiminėjami ir teisiškai persekiojami TBT teisėjai ir kiti pareigūnai, jei nors vienas amerikietis, tarnavęs Afganistane, bus apkaltintas karo nusikaltimais. „Jei teismas persekios mus, Izraelį ar kitas JAV sąjungininkes, ramiai nesėdėsime“, – pareiškė J. Boltonas.











