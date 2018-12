Anot JT, 369 sunkvežimiai humanitarinės pagalbos krovinio bus skirti 650 tūkst. žmonių. Jis bus išdalintas per keturias savaites. „Tai didžiulė logistinė operacija, siekiant sušvelninti Sirijos žmonių kančias“, – sakė JT humanitarinės pagalbos koordinatorius Jordanijoje Andersas Pedersenas. Pasak jo, sirams šiuo metu daugiausiai reikia maisto, vandens, vaistų ir pastogės. „Artimai bendradarbiaujame su JT partneriais Sirijoje, kad užtikrintume, jog pagalba pasieks tuos, kuriems jos reikia labiausiai“, – teigė A. Pedersenas. Per septynerius metus besitęsiantį karą Sirijoje žuvo daugiau nei 360 tūkst. žmonių. Iš šalies išvyko daugiau nei pusė iš 23 mln. jos gyventojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.