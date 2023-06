Pažymima, kad Ukrainos ir užsienio architektų komanda patvirtino naujo miesto kraštovaizdžio koncepciją, kurią pateikė vietos savanoris, istorikas, architektas ir dokumentinių filmų kūrėjas Maksimas Rosenfeldas.

Bendrąjį planą neatlygintinai parengė Normano Fosterio fondas kartu su vietos architektų ir urbanistikos ekspertų grupe bei tarptautinių ekspertų patariamąja taryba.

Naujai sukurta darbo grupė „UN4Kharkiv“, remiama JT Europos ekonominės komisijos per bandomąjį projektą, suvienijo 16 JT agentūrų ir tarptautinių organizacijų.

Charkivo miesto tarybos duomenimis, mieste sugriauti 3 tūkst. 367 daugiabučiai ir 1 tūkst. 823 vienbučiai namai bei miesto infrastruktūra.

JT duomenimis, bendra Rusijos invazijos padaryta žala Ukrainos būsto sektoriui siekia daugiau kaip 50 mlrd. JAV dolerių.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Rostyslavas Šurma yra pareiškęs, kad Ukrainos atstatymui bus panaudotos pajamos, gautos už konfiskuotą Rusijos turtą. Be to, per ateinančius ketverius metus Ukraina iš Europos Sąjungos gaus 50 mlrd. eurų.