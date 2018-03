Per posėdį, kuriam pirmininkauja Vidaus reikalų sekretorė Amber Rudd, aptariama naujausia policijos pateikta informacija apie šį įvykį, pranešė valdžios pareigūnai. Kovo 4 dieną Pietvakarių Anglijos mieste Solsberyje įvykdytas išpuolis prieš dvigubu agentu tapusį buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją traktuojamas kaip pasikėsinimas nužudyti. Tyrėjams paprašius specialistų pagalbos, į miestą buvo nusiųsti apie 180 karių, tarp jų – cheminių ginklų ekspertų. Britanijos premjerė Theresa May yra pareiškusi, kad Didžioji Britanija deramai reaguos, jei bus nustatyta, kad už šį pasikėsinimą nužudyti yra atsakinga kuri nors valstybė. Susiję straipsniai: Į buvusio rusų šnipo apnuodijimo tyrimą įsitraukė JK kariuomenė Lavrovą supykdė britų pareiškimai Teisėsauga skuba nustatyti nervus paralyžiuojančios medžiagos, panaudotos apnuodyti S. Skripalį, šaltinį. Užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas duoda suprasti, kad atsakomybė dėl šio išpuolio veikiausia tenka Maskvai. Saugumo ministras Benas Wallace'as šeštadienį BBC radijui pareiškė, kad vyriausybė yra pasirengusi atsakyti „panaudodama visus JK išteklius“. Pareigūnas pavadino šį išpuolį „labai rimtu incidentu su siaubingais padariniais“. „Kažkas atvyko į mūsų šalį ir beatodairiškai, įžūliai įvykdė labai bjaurų nusikaltimą, panaudodamas nervus paralyžiuojančią medžiagą, kurią draudžia dauguma tarptautinių įstatymų. Tai galėjo sukelti pavojų daugybei žmonių“, – sakė jis. Pasak dienraščio „The Daily Telegraph“, tikimasi, kad Th. May „jau pirmadienį“ paskelbs sankcijas Rusijai. Dienraštis „The Times“ pranešė, kad britų pareigūnai tariasi su kolegomis JAV ir Europoje dėl koordinuoto atsako, jei būtų nustatyta, kad už šį išpuolį atsakinga Maskva. Anot dienraščio, tai galėtų būti „diplomatinės, ekonominės ir karinės priemonės“. S. Skripalis 2004 metų gruodį buvo suimtas Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir vėliau nuteistas už šnipinėjimą Britanijai. 2010 metais jis buvo paleistas per Rusijos apsikeitimą šnipais su JAV ir įsikūrė Jungtinėje Karalystėje, suteikusioje jam prieglobstį.

