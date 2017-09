Po daugiau kaip 13 valandų trukusių debatų 326 parlamentarai balsavo už įstatymo projektą, o 290 deputatų – „prieš“. Dabar parlamentas įstatymo projektą narstys toliau. Minimu įstatymo projektu turi būti anuliuotas 1972 metų teisės aktas, kuriuo Didžioji Britanija įstojo į ES, ir į britų teisę perkelta maždaug 12 tūkst. esamų ES taisyklių. Tai dar vienas žingsnis įgyvendinant pernai per istorinį referendumą pareikštą rinkėjų valią pasitraukti iš ES. Kovo mėnesį ministrė pirmininkė Theresa May oficialiai pradėjo procesą informuodama Briuselį apie Britanijos sprendimą išstoti. T. May konservatorių vyriausybė antradienio balsavimą parlamente laimėjo savo aljanso su Šiaurės Airijos Demokratine junionistų partija (DUP) dėka. Ministrė pirmininkė rezultatą pavadino „istoriniu sprendimu“, suteikiančiu „tikrumo ir aiškumo prieš mūsų pasitraukimą iš Europos Sąjungos“. Pagrindinė opozicinė Leiboristų partija prieštaravo įstatymo projektui ir teigė, kad jo sąlygos dėl sklandesnio ES įstatymų perkėlimo reiškia nepriimtiną vykdomosios valdžios galių išplėtimą. Daugelį perkeliamų ES taisyklių gali tekti koreguoti ir įstatymo projekte siūloma plačiai naudotis egzistuojančiomis „Henriko VIII galiomis“, kurios sudaro sąlygas ministrams taisyti įstatymus be visapusiško nagrinėjimo parlamente. Leiboristų deputatas Chrisas Bryantas sakė, kad tokios galios nuves prie „pavojingos autokratijos spiralės“. Nors įstatymo projektas savo pirmą išbandymą atlaikė, konservatorių deputatai perspėjo, kad gali siekti jo pataisų, kai jis artimiausiomis savaitėmis bus toliau nagrinėjamas parlamente, nes esama susirūpinimo dėl jo konstitucinių pasekmių.

