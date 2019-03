Konservatorių parlamentarai laišku paragino Th. May neatidėti „Brexito“ ilgam laikotarpiui po to, kai jos siūlomas išstojimo susitarimas penktadienį trečią kartą buvo atmestas Bendruomenių Rūmuose.

Laikraščio „The Sun“ teigimu, laišką pasirašė 170 iš 314 konservatorių partijos deleguotų parlamentarų, įskaitant ir 10 Th. May vyriausybės ministrų, o tai dar labiau padidina spaudimą premjerei, jau pareiškusiai, esą ji pasitrauks iš pareigų, jei „Brexito“ susitarimas bus patvirtintas.

Th. May turi dvi savaites įtikinti 27 ES šalis, kad ji gali išspręsti įstrigusį „Brexito“ klausimą. Antraip premjerei tektų prašyti Bendrijos ilgalaikio atidėjimo, kuriam, kaip rodo konservatorių laiškas premjerei, nepritaria net jos pačios partijos nariai, arba įgyvendinti „Brexitą“ be susitarimo ir balandžio 12 d. išstoti iš Bendrijos be plano ateičiai.

„Norime pasitraukti iš ES balandžio 12 d. ar greitai po to“, - „The Sun“ citavo „Brexitui“ pritariantį ministrą, nenorėjusį atskleisti savo vardo.

Konservatorių partijos pirmininkas, vadinamas ministru be portfelio Brandonas Lewisas sakė žinantis apie laišką, tačiau pats jo tikino nematęs. Pasak jo, visos „Brexito“ galimybės yra įmanomos, tačiau, pareiškė jis, įgyvendinti muitų sąjungos su ES idėją, kurią palaiko opoziciniai leiboristai ir dalis konservatorių, būtų itin sudėtinga.

„Turime žiūrėti, ką galime padaryti toliau, ir bandyti padaryti kažką kitaip. Parlamentas svarstys galimybes pirmadienį, apžvelgsime visas galimybes“, - BBC radijui sakė B. Lewisas, paklaustas, ar Th. May gali bandyti parlamentarams pateikti savo sutartį ir ketvirtąkart.

B. Lewiso teigimu, muitų sąjungos su ES įgyvendinimas būtų nepagarba 2016-ųjų „Brexito“ referendumui, o paklaustas, ar priešlaikiniai rinkimai gali būti būdas išspręsti neaiškumus, konservatorių atstovas pareiškė nemanantis, kad britai nori dar kartą sugrįžti prie balsadėžių.