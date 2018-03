Departamento atstovė Heather Nauert pirmadienį pareiškė, kad per Turkijos ir turkų palaikomų Sirijos opozicijos pajėgų puolimą dauguma Afrino gyventojų, daugiausia civiliai kurdai, buvo priversti evakuotis iš miesto. „Taip pat esame susirūpinę dėl pranešimų apie plėšikavimą Afrino mieste. Ne kartą išreiškėme savo rimtą susirūpinimą Turkijos pareigūnams dėl padėties Afrine“, – pabrėžė ji. Per ankstesnes dvi paras Turkijos kariai ir turkų remiami Sirijos arabų kovotojai įsiveržė šalies šiaurės vakaruose esantį miestą, anksčiau gintą kurdų sukarintų Liaudies apsaugos dalinių (YPG). Susiję straipsniai: Turkijos ir sąjungininkų sukilėlių pajėgos įžengė į Afrino miestą Turkija pradėjo antžeminę operaciją: prie sienos – tankų kolona Šalies rytuose YPG kovotojai sudaro JAV remiamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDP) branduolį. Šios pajėgos atliko svarbų vaidmenį kampanijoje, per kurią džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojai buvo išstumti iš jų pagrindinės tvirtovės Rakos. Amerikiečių specialiosios pajėgos tebeteikia pagalbą SDP į rytus nuo Eufrato upės, bet jos neatėjo į pagalbą Afrinui – kurdų vadovautam autonominiam anklavui į vakarus nuo upės. Ten Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasiuntė savo kariuomenę ir buvusius sirų sukilėlių kovotojus. Per šią operaciją siekiama perimti Afriną iš grupės, kurią Ankara laiko Turkijoje uždraustos ir jau kelis dešimtmečius su turkų vyriausybe kovojančios Kurdistano darbininkų partijos (PKK) atšaka. Dėl šių kautynių Jungtinės Valstijos pateko į keblią padėtį: Vašingtonas siekia išlaikyti gerus santykius tiek su savo tradicine NATO sąjungininke, tiek su kurdų pajėgomis, labai pasitarnavusiomis kovojant su „Islamo valstybe“. Pasak H. Nauert, JAV ragina visas konflikto šalis leisti humanitarinėms grupėms pasiekti perkeltuosius asmenis ir vykdyti jų saugaus bei savanoriško sugrąžinimo programą. H. Nauert pažymi, kad mūšiai Afrine atitraukė dėmesį nuo kovų su IS džihadistais ir jų partneriais. Tuo pasinaudoję ekstremistai kai kuriose vietose vėl atsigauna, ir tai kelia „rimtą ir didėjantį susirūpinimą“, pareiškė ji. Valstybės departamento atstovė sakė, kad turkų vadovaujamų pajėgų puolimas pablogino „humanitarinę padėtį toje teritorijoje, o Jungtinių Tautų agentūros praneša apie šimtus tūkstančių gyventojų perkeltų Afrino rajone arba iš jo“. Tačiau ji leido suprasti, kad Vašingtonas nepalaikys nė vienos pusės į vakarus nuo Eufrato, nors R. T. Erdoganas paskelbė, kad jo pajėgos dabar perkels kovas į kitas kurdų kontroliuojamas sritis. „Jungtinės Valstijos neveikia Sirijos šiaurės vakarų teritorijoje, kur yra Afrinas, – sakė H. Nauert. – Liekame įsipareigoję savo NATO sąjungininkei Turkijai palaikyti jos teisėtus nuogąstavimus dėl saugumo.“ „Taip pat liekame įsipareigoję kampanijai „Nugalėti ISIS“ (IS) ir mūsų partneriams Sirijos demokratinėse pajėgose Sirijos rytuose“, – pridūrė atstovė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.