Tema papildomo dėmesio sulaukė gruodžio 26-ąją, kai visoje šalyje šimtai britų medžiotojų draugijų renkasi pagrindinei metų medžioklei. Organizatoriai sako, kad dalyvauja iki 300 tūkst. žmonių. Lapių medžioklės priešininkai savo ruožtu toliau taikosi į šiuos susibūrimus. Sekmadienį laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, kad britų ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) kitais metais paskelbs planus atsisakyti įsipareigojimo dėl Bendruomenių Rūmų balsavimo lapių medžioklės klausimu. Susiję straipsniai: Tomas Janonis. Ministre, atimkite iš tų bjaurybių šautuvus D. Trumpas jaunesnysis Ajovoje medžiojo fazanus Tokiu balsavimu galėtų būti panaikintas 2004 metų draudimas Anglijoje ir Velse lapes ir kitus laukinius žinduolius medžioti su šunimis. Pasak laikraščio, toks Th. May pozicijos pasikeitimas „neabejotinai papiktins daugelį (Konservatorių) partijos šalininkų kaimo vietovėse ir supriešins jos parlamentarus“.

