Jungtinėje Karalystėje – raginimas dėl COVID-19 imtis skubių veiksmų: mes vaikštome peilio ašmenimis

Premjero Boriso Johnsono prieš kelias savaites pristatytas planas B numato kaukių prievolės grąžinimą vidaus patalpose bei rekomendaciją dirbti iš namų. Be to, didesniuose renginiuose gali būti reikalaujama skiepų paso.

Dabar taikomas planas A reiškia, kad kliaunamasi tik skiepų poveikiu. JK nuo koronaviruso visiškai paskiepyta beveik 79 proc. vyresnių nei 12 metų amžiaus žmonių.

„Mes vaikštome peilio ašmenimis – o dabar spalio vidurys. Mums nežmoniškai pasisektų, jei per ateinančius tris mėnesius išvengtume rimtos krizės“, – pabrėžė M. Tayloras.

Ūkio ministras Kwasis Kwartengas trečiadienį kalbėdamas stočiai „Sky News“ atmetė dar vieno karantino galimybę. Vyriausybė kol kas nemano, kad atėjo „laikas planui B“, pridūrė jis interviu BBC.

Antradienį pranešta, kad per parą koronavirusas pražudė 223 žmones. Tai didžiausias mirčių skaičius nuo kovo. Be to, nustatyta beveik 50 000 naujų susirgimo atvejų.

Premjeras Borisas Johnsonas © Scanpix / Reuters

Anglijoje kaukių prievolė vidaus patalpose ar reikalavimas būti pasiskiepijus ar pasitikrinus nuo „Laisvės dienos“ liepą veikiau yra išimtis.

Antradienį pranešta, kad Didžioji Britanija per parą registravo 49 156 naujus koronaviruso atvejus. Tai yra didžiausias paros naujų atvejų skaičius nuo paskutinės didelės bangos liepos viduryje ir antras didžiausias nuo 2021-ųjų sausio.

Jau beveik savaitę šalyje per dieną registruojama per 40 000 naujų infekcijų. Be to, per 24 valandas mirė dar 45 žmonės.

Vyriausybė pareiškė esanti „sunerimusi“ dėl padėties. Kyla didelė rizika, kad sveikatos sistema šią žiemą patirs „didelį spaudimą“, įspėjo vyriausybės patarėjas ir epidemiologas Andrew Haywardas.

Anot jo, nerimą kelia ne tik tai, kad Didžiojoje Britanijoje fiksuojamas didelis sergamumas, bet ir tai, kad hospitalizacijų bei mirčių skaičiai yra didesni nei daugelyje kitų Europos šalių.

Ekspertas spėja, kad viena šios tendencijos priežasčių gali būti su laiku mažėjantis vakcinos efektyvumas.